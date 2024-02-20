https://sputniknews.com.tr/20240220/eski-ukrayna-basbakani-azarov-maydan-sonrasi-10-yil-sonra-ukrayna-yozlasti-ve-dagildi-1080921646.html

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Maydan sonrası 10 yıl sonra Ukrayna yozlaştı ve dağıldı

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Maydan sonrası 10 yıl sonra Ukrayna yozlaştı ve dağıldı

Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Ukrayna’nın hükümetin devrilmesine yol açan Maydan olaylarının ardından geçen 10 yıl içinde yozlaşarak dağıldığını... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T15:37+0300

2024-02-20T15:37+0300

2024-02-20T15:37+0300

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Sputnik’e konuşan Azarov, “Bu 10 yılda ülkenin yozlaştığını ve aslında dağıldığını söyleyebiliriz. Yaşam standartlarına gelince de 2013’le kıyaslamak mümkün değil, çünkü gıda fiyatları en az 5-13 kat, sosyal hizmetler de 10-15 kat pahalandı” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklendiği için Euromaydan olarak da bahsedilen olaylar sırasında verilen ve şimdi yaşananlar arasındaki farkın devasa olduğunun altını çizen Azarov, “Avrupa Birliği’ne katılmadık. Elbette katılmayacağız da. Çünkü AB, yalnızca rekabet gücü olan ortaklar ve bu alan içinde sadece rekabet edebilecek yüksek ekonomiler sayesinde normal işleyebilir” dedi.Zombileştiren propagandanın Ukraynalıların zihinlerini zehirlemeye devam ettiğini dile getiren politikacı, “Ülkenin yetkilileri, insanları Ukrayna’nın tüm sıkıntılarından yolsuzluk, hırsızlık, mantıksız yönetim, Kiev’deki yetkililerin temel ekonomik yasaları ihlal etmesi değil, Rusya’nın sorumlu olduğuna inandırmak istiyor” diye anlattı.‘AB’nin Ukrayna ordusuyla ilgili planları kesinlikle gerçek dışı’Azarov, Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna’nın ordusunu ve savunma sanayisini Avrupa’nın askeri potansiyelinin bir parçası haline getirmeyi planladıkları yönündeki sözlerini ise şöyle değerlendirdi:‘Ukrayna’da halkın çıkarlarını temsil eden politikacı yok’Ukrayna’yı yöneten politikacılara da dedikkat çeken Azarov, “Bana herhangi bir siyasetçinin adını söyleyin. Hepsini çok iyi biliyorum. Halihazırda Ukrayna devletinin ve Ukrayna halkının çıkarlarını gerçekten de temsil eden hiçbir siyasetçi bulamam. Ukrayna’da artık siyasi elit yok, sadece ABD’nin kuklaları var” diye konuştu.Ukrayna’da seferberlik yasasının sertleştirilmesini değerlendiren eski Başbakan, Ukrayna halkının Kiev’deki yönetimden bıktığını belirterek, “Halk artık mahvoldu resmen. Ama gücünü ancak organize olursa gösterebilir. Ama Ukrayna Güvenlik Servisi, Azov ve Sağ Sektör gibi cezalandırma kurumları halkın organize olmasına izin vermez” diye konuştu.‘Zelenskiy, seçimi kaybetme korkusuyla seçimi erteledi’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önümüzdeki aylarda yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerini ertelemesini değerlendiren Azarov, “Onun bu kararı yasadışı ve 21 Mayıs 2024’te artık hiçbir şey olacak. Sıkıyönetim, savaş olsun istediğin bahaneyi gösterebilirsin. Gerçi resmen savaş ilan edilmiş değil. Resmi olarak savaş yok. O zaman ne diye seçimi erteliyorsun? Sadece tek nedeni var. Seçimi kaybetme korkusu. (Eski Genelkurmay Başkanı Valeriy) Zalujnıy’in görevden alınmasıyla Zelenskiy’in seçimi kazanma şansı gerçekten yüksek değildi” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231121/10-yil-once-bugun-kievde-baslayan-maydan-olaylarindan-etkileyici-kareler-1077641297.html

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ukrayna, maydan olayları, maydan, maydan protestoları, kiev, nikolay azarov, avrupa birliği