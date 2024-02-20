https://sputniknews.com.tr/20240220/dsoden-yeni-salgin-uyarisi-her-sey-olabilir-1080900679.html
DSÖ'den yeni salgın uyarısı: Her şey olabilir
DSÖ'den yeni salgın uyarısı: Her şey olabilir
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirterek... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T02:39+0300
2024-02-20T02:39+0300
2024-02-20T02:39+0300
yaşam
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
kovid-19
koronavirüs
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DSÖ Direktörü Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Kovid-19 salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak, "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/israilin-dsonun-hamas-ile-gizli-anlasma-iddiasi--1080085012.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19, koronavirüs
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19, koronavirüs
DSÖ'den yeni salgın uyarısı: Her şey olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirterek, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi.
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kovid-19 salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.
Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak, "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz" ifadelerini kullandı.