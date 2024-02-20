https://sputniknews.com.tr/20240220/cumhurbaskani-erdogan-arnavutluk-basbakani-edi-ramayi-resmi-torenle-karsiladi-1080927620.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı resmi törenle karşıladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı resmi törenle karşıladı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:45+0300

2024-02-20T17:45+0300

2024-02-20T17:45+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

edi rama

arnavutluk

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Edi Rama’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Rama’nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rama, merdivenlerde Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Rama, Türkiye- Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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recep tayyip erdoğan, edi rama, arnavutluk, türkiye