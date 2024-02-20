https://sputniknews.com.tr/20240220/cinde-mesale-festivali-kutlandi-1080918016.html
Çin'de Meşale Festivali kutlandı
Çin'de Meşale Festivali kutlandı
Sputnik Türkiye
Çin'in güneybatısındaki Yi halkının ana bayramlarından biri olan ve Xinghui Festivali olarak da bilinen 'Meşale Festivali kutlandı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T14:03+0300
2024-02-20T14:03+0300
2024-02-20T14:03+0300
multimedya
çin halk cumhuriyeti
meşale
azınlık
festival
havai fişek
gelenek
geleneksel
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Çin'in güneybatısındaki Yi halkının ana bayramlarından biri olan ve Xinghui Festivali olarak da bilinen 'Meşale Festivali kutlandı.300 yılı aşkın süredir Jieyang kentinde kutlanan festivale katılan tyerel halk, atalarını anmak için ellerinde meşaleler ve havai fişeklerle sokaklara dökülüyor.
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çin halk cumhuriyeti, meşale, azınlık, festival, havai fişek, gelenek, geleneksel, фото
çin halk cumhuriyeti, meşale, azınlık, festival, havai fişek, gelenek, geleneksel, фото
Çin'de Meşale Festivali kutlandı
Çin'in güneybatısındaki Yi halkının ana bayramlarından biri olan ve Xinghui Festivali olarak da bilinen 'Meşale Festivali kutlandı.
Çin'in güneybatısındaki Yi halkının ana bayramlarından biri olan ve Xinghui Festivali olarak da bilinen 'Meşale Festivali kutlandı.
300 yılı aşkın süredir Jieyang kentinde kutlanan festivale katılan tyerel halk, atalarını anmak için ellerinde meşaleler ve havai fişeklerle sokaklara dökülüyor.
© AA / John Ricky
Çin'in güneybatısındaki Yi halkının ana bayramlarından biri olan ve Xinghui Festivali olarak da bilinen 'Meşale Festivali', 300 yılı aşkın süredir Jieyang kentinde kutlanıyor.
Çin'in güneybatısındaki Yi halkının ana bayramlarından biri olan ve Xinghui Festivali olarak da bilinen 'Meşale Festivali', 300 yılı aşkın süredir Jieyang kentinde kutlanıyor.
© AA / John Ricky
Yerel halk, bu festivali atalarını anmak için bir fırsat olarak görüyor ( John Ricky - Anadolu Ajansı )
Yerel halk, bu festivali atalarını anmak için bir fırsat olarak görüyor ( John Ricky - Anadolu Ajansı )
© AA / John Ricky
Meşale Festivali'nde köylüler, ellerinde meşaleler ve havai fişeklerle sokaklara dökülüyor. ( John Ricky - Anadolu Ajansı )
Meşale Festivali'nde köylüler, ellerinde meşaleler ve havai fişeklerle sokaklara dökülüyor. ( John Ricky - Anadolu Ajansı )
© AA / John Ricky
Meşale Festivali'nden bazı kareler (John Ricky - Anadolu Ajansı )
Meşale Festivali'nden bazı kareler (John Ricky - Anadolu Ajansı )
© AA / John Ricky
Meşale Festivali'nden bazı kareler (John Ricky - Anadolu Ajansı )
Meşale Festivali'nden bazı kareler (John Ricky - Anadolu Ajansı )
© AA / John Ricky
Meşale Festivali'nden bazı kareler (John Ricky - Anadolu Ajansı )
Meşale Festivali'nden bazı kareler (John Ricky - Anadolu Ajansı )