https://sputniknews.com.tr/20240220/cinde-mesale-festivali-kutlandi-1080918016.html

Çin'de Meşale Festivali kutlandı

Çin'de Meşale Festivali kutlandı

Sputnik Türkiye

Çin'in güneybatısındaki Yi halkının ana bayramlarından biri olan ve Xinghui Festivali olarak da bilinen 'Meşale Festivali kutlandı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T14:03+0300

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çin halk cumhuriyeti

meşale

azınlık

festival

havai fişek

gelenek

geleneksel

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Çin'in güneybatısındaki Yi halkının ana bayramlarından biri olan ve Xinghui Festivali olarak da bilinen 'Meşale Festivali kutlandı.300 yılı aşkın süredir Jieyang kentinde kutlanan festivale katılan tyerel halk, atalarını anmak için ellerinde meşaleler ve havai fişeklerle sokaklara dökülüyor.

çin halk cumhuriyeti

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çin halk cumhuriyeti, meşale, azınlık, festival, havai fişek, gelenek, geleneksel, фото