https://sputniknews.com.tr/20240220/chpden-hatay-aciklamasi-lutfu-savasin-adayliginin-devamina-karar-verildi-1080899265.html

CHP'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildi

CHP'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildi

Sputnik Türkiye

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T01:36+0300

2024-02-20T01:36+0300

2024-02-20T01:53+0300

hatay

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hatay büyükşehir belediyesi

lütfü savaş

aday

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CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu. CHP tarafından yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/chp-gungoren-ve-esenyurt-belediye-baskan-adaylarini-degistirdi-1080894011.html

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hatay, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, aday