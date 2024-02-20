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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/chpden-hatay-aciklamasi-lutfu-savasin-adayliginin-devamina-karar-verildi-1080899265.html
CHP'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildi
CHP'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildi
Sputnik Türkiye
CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T01:36+0300
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hatay
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hatay büyükşehir belediyesi
lütfü savaş
aday
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CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu. CHP tarafından yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/chp-gungoren-ve-esenyurt-belediye-baskan-adaylarini-degistirdi-1080894011.html
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hatay, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, aday
hatay, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, aday

CHP'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildi

01:36 20.02.2024 (güncellendi: 01:53 20.02.2024)
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.
CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu.
CHP tarafından yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi
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