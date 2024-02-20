https://sputniknews.com.tr/20240220/chpden-hatay-aciklamasi-lutfu-savasin-adayliginin-devamina-karar-verildi-1080899265.html
CHP'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildi
CHP'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildi
Sputnik Türkiye
CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T01:36+0300
2024-02-20T01:36+0300
2024-02-20T01:53+0300
hatay
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hatay büyükşehir belediyesi
lütfü savaş
aday
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CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu. CHP tarafından yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/chp-gungoren-ve-esenyurt-belediye-baskan-adaylarini-degistirdi-1080894011.html
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hatay, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, aday
hatay, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, aday
CHP'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildi
01:36 20.02.2024 (güncellendi: 01:53 20.02.2024)
CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.
CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu.
CHP tarafından yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.