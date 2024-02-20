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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/chp-karabukte-secime-girememe-tehlikesiyle-karsi-karsiya--1080937828.html
Karabük'te CHP'nin aday listeleri oy birliği ile kabul edildi: Listeler 17.02'de teslim edilmişti
Karabük'te CHP'nin aday listeleri oy birliği ile kabul edildi: Listeler 17.02'de teslim edilmişti
Sputnik Türkiye
Karabük İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak merkez aday listelerini oy birliğiyle kabul etti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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cumhuriyet halk partisi (chp)
31 mart yerel seçimleri
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CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listelerini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti. İlçe Seçim Kurulu alındı makbuzu vermezken, CHP’liler duruma itiraz etti. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi. Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı. CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240220/siyasi-partilerin-aday-listelerini-sunmalari-icin-sure-sona-erdi-1080926015.html
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karabük, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri
karabük, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri

Karabük'te CHP'nin aday listeleri oy birliği ile kabul edildi: Listeler 17.02'de teslim edilmişti

22:54 20.02.2024 (güncellendi: 23:00 20.02.2024)
© İHA / ABDURRAHMAN FIRATCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© İHA / ABDURRAHMAN FIRAT
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Karabük İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak merkez aday listelerini oy birliğiyle kabul etti.
CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listelerini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti. İlçe Seçim Kurulu alındı makbuzu vermezken, CHP’liler duruma itiraz etti. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi.
Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı.
CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde kendi mücadelesini yapacak. Herkes Karabük'ün nasıl daha iyi olabileceğini anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bir seçim olmazdı. Çünkü bu ülkenin taşında toprağında CHP vardır."
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre sona erdi
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