https://sputniknews.com.tr/20240220/chp-karabukte-secime-girememe-tehlikesiyle-karsi-karsiya--1080937828.html

Karabük'te CHP'nin aday listeleri oy birliği ile kabul edildi: Listeler 17.02'de teslim edilmişti

Karabük'te CHP'nin aday listeleri oy birliği ile kabul edildi: Listeler 17.02'de teslim edilmişti

Sputnik Türkiye

Karabük İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak merkez aday listelerini oy birliğiyle kabul etti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T22:54+0300

2024-02-20T22:54+0300

2024-02-20T23:00+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

karabük

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

31 mart yerel seçimleri

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CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listelerini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti. İlçe Seçim Kurulu alındı makbuzu vermezken, CHP’liler duruma itiraz etti. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi. Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı. CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240220/siyasi-partilerin-aday-listelerini-sunmalari-icin-sure-sona-erdi-1080926015.html

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karabük, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri