https://sputniknews.com.tr/20240220/cemre-dusme-tarihleri-hava-su-toprak-2024-baharin-habercisi-ilk-cemre-dustu-cemre-nedir-1080904572.html

İlk cemre bugün düştü

İlk cemre bugün düştü

Sputnik Türkiye

Havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemre, 2024 yılında da ilk olarak havaya düşüyor. Peki, bugün ilk cemre düştü mü, 2024 cemre düşme tarihleri ne? 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T10:19+0300

2024-02-20T10:19+0300

2024-02-20T10:21+0300

yaşam

cemre

bahar

toprak

hava

su

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Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da 'cemre' adı verilir. Halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilir ve soğuk zamanların geride kaldığını simgeler.İlk cemre bugün düştüİlk cemre, 19-20 Şubat’ta havaya düşüyor. İkinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşmüş oluyor. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın geldiğinin müjdecisidir.Cemre ne demek, cemrenin tarihiCemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden 'Cemle' sözcüğü de 'Cemre' ile aynı kelimedir.Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

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