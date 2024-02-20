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Cem Küçük'ün yayınında duyurdu: 'Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış gelecek'
Cem Küçük'ün yayınında duyurdu: 'Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış gelecek'
Sputnik Türkiye
3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifadeler dikkat... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T07:17+0300
2024-02-20T08:08+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerin ardından emekli maaşlarına art arta ek zamlar yaparken, artan kira ve market fiyatları sonrası "Emekliye ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" soruları yine gündeme geldi.31 Mart seçimlerine emeklilerden gelebilecek bir tepkiyle girmek istemediği belirtilen hükümetin, emeklilere ek zam ve bayram ikramiyelerine artış için kolları sıvadığı iddia edildi. Yeni zam için ise seçimin hemen ertesi sabahı işaret edildi.Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için ek zammın masada olduğu iddia edildi. Canlı yayına bağlanan TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.'1 Nisan'ı bekleyin'Emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin kolları sıvadığını söyleyen Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek tarih de verdi.Ramazan Bayramı ile ilgili ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiyelerine de öncesinde bir miktar artış gelebilir. Beklentiler de o yönde." diye konuştu. Yıldız, "31 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını yapan EYT'liler Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabilecek. Eğer 31 Mart'tan sonra olursa başvuru, artık kurban bayramı ikramiyesini alacaklar" dedi.Yıldız, kurban bayramı ikramiyelerinin de 15 Haziran'a kadar yatırılmış olacağını sözlerine ekledi.
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Cem Küçük'ün yayınında duyurdu: 'Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış gelecek'

07:17 20.02.2024 (güncellendi: 08:08 20.02.2024)
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Fotoğraf : Twitter
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3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifadeler dikkat çekerken "Emekli maaşına ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" sorularına yanıt verildi. Canlı yayında emekli zammı için tarih de verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerin ardından emekli maaşlarına art arta ek zamlar yaparken, artan kira ve market fiyatları sonrası "Emekliye ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" soruları yine gündeme geldi.
31 Mart seçimlerine emeklilerden gelebilecek bir tepkiyle girmek istemediği belirtilen hükümetin, emeklilere ek zam ve bayram ikramiyelerine artış için kolları sıvadığı iddia edildi. Yeni zam için ise seçimin hemen ertesi sabahı işaret edildi.
Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için ek zammın masada olduğu iddia edildi. Canlı yayına bağlanan TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

'1 Nisan'ı bekleyin'

Emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin kolları sıvadığını söyleyen Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek tarih de verdi.
Ramazan Bayramı ile ilgili ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiyelerine de öncesinde bir miktar artış gelebilir. Beklentiler de o yönde." diye konuştu. Yıldız, "31 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını yapan EYT'liler Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabilecek. Eğer 31 Mart'tan sonra olursa başvuru, artık kurban bayramı ikramiyesini alacaklar" dedi.
Yıldız, kurban bayramı ikramiyelerinin de 15 Haziran'a kadar yatırılmış olacağını sözlerine ekledi.
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