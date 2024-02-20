https://sputniknews.com.tr/20240220/cem-kucukun-yayininda-duyurdu-emekli-maas-ve-bayram-ikramiyelerinde-artis-1080901302.html
Cem Küçük'ün yayınında duyurdu: 'Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış gelecek'
Cem Küçük'ün yayınında duyurdu: 'Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış gelecek'
Sputnik Türkiye
3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifadeler dikkat... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T07:17+0300
2024-02-20T07:17+0300
2024-02-20T08:08+0300
ekonomi
cem küçük
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
zam
ek zam
seyyanen zam
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102730/85/1027308521_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_4adf1a6902fb2c129faa7918fa7e8908.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerin ardından emekli maaşlarına art arta ek zamlar yaparken, artan kira ve market fiyatları sonrası "Emekliye ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" soruları yine gündeme geldi.31 Mart seçimlerine emeklilerden gelebilecek bir tepkiyle girmek istemediği belirtilen hükümetin, emeklilere ek zam ve bayram ikramiyelerine artış için kolları sıvadığı iddia edildi. Yeni zam için ise seçimin hemen ertesi sabahı işaret edildi.Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için ek zammın masada olduğu iddia edildi. Canlı yayına bağlanan TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.'1 Nisan'ı bekleyin'Emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin kolları sıvadığını söyleyen Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek tarih de verdi.Ramazan Bayramı ile ilgili ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiyelerine de öncesinde bir miktar artış gelebilir. Beklentiler de o yönde." diye konuştu. Yıldız, "31 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını yapan EYT'liler Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabilecek. Eğer 31 Mart'tan sonra olursa başvuru, artık kurban bayramı ikramiyesini alacaklar" dedi.Yıldız, kurban bayramı ikramiyelerinin de 15 Haziran'a kadar yatırılmış olacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/hazine-ve-maliye-bakanligi-kaynana-vergisi-icin-harekete-gecti-100-binlerce-konut-inceleniyor-1080876036.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102730/85/1027308521_219:0:1062:632_1920x0_80_0_0_4bc0b6c52954d546720187b02870db18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
Cem Küçük'ün yayınında duyurdu: 'Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış gelecek'
07:17 20.02.2024 (güncellendi: 08:08 20.02.2024)
3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerinde de artış ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük'ün programında kullanılan ifadeler dikkat çekerken "Emekli maaşına ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" sorularına yanıt verildi. Canlı yayında emekli zammı için tarih de verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerin ardından emekli maaşlarına art arta ek zamlar yaparken, artan kira ve market fiyatları sonrası "Emekliye ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" soruları yine gündeme geldi.
31 Mart seçimlerine emeklilerden gelebilecek bir tepkiyle girmek istemediği belirtilen hükümetin, emeklilere ek zam ve bayram ikramiyelerine artış için kolları sıvadığı iddia edildi. Yeni zam için ise seçimin hemen ertesi sabahı işaret edildi.
Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için ek zammın masada olduğu iddia edildi. Canlı yayına bağlanan TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.
Emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin kolları sıvadığını söyleyen Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek tarih de verdi.
Ramazan Bayramı ile ilgili ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiyelerine de öncesinde bir miktar artış gelebilir. Beklentiler de o yönde." diye konuştu. Yıldız, "31 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını yapan EYT'liler Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabilecek. Eğer 31 Mart'tan sonra olursa başvuru, artık kurban bayramı ikramiyesini alacaklar" dedi.
Yıldız, kurban bayramı ikramiyelerinin de 15 Haziran'a kadar yatırılmış olacağını sözlerine ekledi.