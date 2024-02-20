https://sputniknews.com.tr/20240220/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1080901190.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldi. AFAD depremle ilgili bilgileri paylaştı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T07:02+0300
2024-02-20T07:02+0300
2024-02-20T07:28+0300
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AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/prof-dr-naci-gorur-kuzey-anadolu-fay-hatti-depremleri-dogudan-batiya-dogru-tasimaktadir-1080900858.html
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deprem, kahramanmaraş, afad, son depremler, son dakika
deprem, kahramanmaraş, afad, son depremler, son dakika
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
07:02 20.02.2024 (güncellendi: 07:28 20.02.2024)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldi. AFAD depremle ilgili bilgileri paylaştı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.