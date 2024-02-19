https://sputniknews.com.tr/20240219/macaristan-ab-rusyaya-karsi-yeni-yaptirim-paketini-kabul-ederek-abdyi-tatmin-etmek-istiyor-1080886606.html
Macaristan: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketiyle ABD'yi tatmin etmek istiyor
Macaristan: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketiyle ABD'yi tatmin etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketini kabul ederek ABD, liberal medya ve sivil toplum... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T17:05+0300
2024-02-19T17:05+0300
2024-02-19T17:06+0300
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Brüksel'de AB'li meslektaşlarıyla bir araya gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamasında, AB’nin hazırladığı yeni yaptırım paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Sözlerine, “Ne yazık ki bugün gündemde Ukrayna'da barışa yönelik hiçbir öneri yok” diye başlayan Macaristan Dışişleri Bakanı, “Dahası, savaş psikozundan muzdarip Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul ederek Washington'u, liberal medyayı ve STK'ları tatmin etmek istediği bir kez daha teyit edildi” dedi.Szijjarto, Rusya’ya karşı hazırlanan 13’üncü yaptırım paketinin ‘kesinlikle hiçbir anlam ifade etmediğini’ vurgularken, AB'nin bunu "sadece göstermelik bir önlem olarak, savaşın başlamasının ikinci yıldönümü dolayısıyla yapıldığını duyurarak" kabul etmek istediği konusunda genel bir fikir birliği olduğunu kaydetti.Macar bakan, "Bu üzücü yıldönümü, Avrupalı karar alıcılara acılara nihayet bir son verilmesi, ateşkesin teşvik edilmesi ve barış görüşmelerinin başlatılmasına yardımcı olmaları için ilham vermeliydi. Ancak Ukrayna'da çatışmaların devam etmesinin önünü açarak daha fazla kan dökülmesine, daha fazla ölüme ve daha fazla yıkıma yol açacak” diye hatırlattı.Brüksel'den gelen haberlere göre AB dışişleri bakanları toplantılarında Ortadoğu ve Ukrayna'daki çatışmaların yanı sıra Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketinin hazırlanmasını da ele almayı planlıyor.
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ukrayna, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, macaristan, peter szijjarto, brüksel
Macaristan: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketiyle ABD'yi tatmin etmek istiyor
17:05 19.02.2024 (güncellendi: 17:06 19.02.2024)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketini kabul ederek ABD, liberal medya ve sivil toplum örgütlerini (STK) tatmin etmek istediğini söyledi.
Brüksel'de AB'li meslektaşlarıyla bir araya gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamasında, AB’nin hazırladığı yeni yaptırım paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sözlerine, “Ne yazık ki bugün gündemde Ukrayna'da barışa yönelik hiçbir öneri yok” diye başlayan Macaristan Dışişleri Bakanı, “Dahası, savaş psikozundan muzdarip Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul ederek Washington'u, liberal medyayı ve STK'ları tatmin etmek istediği bir kez daha teyit edildi” dedi.
Szijjarto, Rusya’ya karşı hazırlanan 13’üncü yaptırım paketinin ‘kesinlikle hiçbir anlam ifade etmediğini’ vurgularken, AB'nin bunu "sadece göstermelik bir önlem olarak, savaşın başlamasının ikinci yıldönümü dolayısıyla yapıldığını duyurarak" kabul etmek istediği konusunda genel bir fikir birliği olduğunu kaydetti.
Macar bakan, "Bu üzücü yıldönümü, Avrupalı karar alıcılara acılara nihayet bir son verilmesi, ateşkesin teşvik edilmesi ve barış görüşmelerinin başlatılmasına yardımcı olmaları için ilham vermeliydi. Ancak Ukrayna'da çatışmaların devam etmesinin önünü açarak daha fazla kan dökülmesine, daha fazla ölüme ve daha fazla yıkıma yol açacak” diye hatırlattı.
Brüksel'den gelen haberlere göre AB dışişleri bakanları toplantılarında Ortadoğu ve Ukrayna'daki çatışmaların yanı sıra Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketinin hazırlanmasını da ele almayı planlıyor.