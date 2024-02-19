https://sputniknews.com.tr/20240219/macaristan-ab-rusyaya-karsi-yeni-yaptirim-paketini-kabul-ederek-abdyi-tatmin-etmek-istiyor-1080886606.html

Macaristan: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketiyle ABD'yi tatmin etmek istiyor

Macaristan: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketiyle ABD'yi tatmin etmek istiyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketini kabul ederek ABD, liberal medya ve sivil toplum... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T17:05+0300

2024-02-19T17:05+0300

2024-02-19T17:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa birliği

yaptırım

ekonomik yaptırım

rusya

macaristan

peter szijjarto

brüksel

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Brüksel'de AB'li meslektaşlarıyla bir araya gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamasında, AB’nin hazırladığı yeni yaptırım paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Sözlerine, “Ne yazık ki bugün gündemde Ukrayna'da barışa yönelik hiçbir öneri yok” diye başlayan Macaristan Dışişleri Bakanı, “Dahası, savaş psikozundan muzdarip Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul ederek Washington'u, liberal medyayı ve STK'ları tatmin etmek istediği bir kez daha teyit edildi” dedi.Szijjarto, Rusya’ya karşı hazırlanan 13’üncü yaptırım paketinin ‘kesinlikle hiçbir anlam ifade etmediğini’ vurgularken, AB'nin bunu "sadece göstermelik bir önlem olarak, savaşın başlamasının ikinci yıldönümü dolayısıyla yapıldığını duyurarak" kabul etmek istediği konusunda genel bir fikir birliği olduğunu kaydetti.Macar bakan, "Bu üzücü yıldönümü, Avrupalı karar alıcılara acılara nihayet bir son verilmesi, ateşkesin teşvik edilmesi ve barış görüşmelerinin başlatılmasına yardımcı olmaları için ilham vermeliydi. Ancak Ukrayna'da çatışmaların devam etmesinin önünü açarak daha fazla kan dökülmesine, daha fazla ölüme ve daha fazla yıkıma yol açacak” diye hatırlattı.Brüksel'den gelen haberlere göre AB dışişleri bakanları toplantılarında Ortadoğu ve Ukrayna'daki çatışmaların yanı sıra Rusya'ya karşı 13. yaptırım paketinin hazırlanmasını da ele almayı planlıyor.

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ukrayna, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, macaristan, peter szijjarto, brüksel