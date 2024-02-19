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https://sputniknews.com.tr/20240219/kamu-iscilerinin-zam-sorunu-cozuldu-sendikalar-imzaliyor-1080886157.html
Kamu işçilerinin zam sorunu çözüldü: Sendikalar imzalıyor
Kamu işçilerinin zam sorunu çözüldü: Sendikalar imzalıyor
Sputnik Türkiye
Kamuda çalışan ve farklı sözleşme tarihleri nedeniyle zam oranlarında farklılık olan işçilerin sorunu ek bir protokolle çözüldü. Düzenlemenin hayata... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T16:53+0300
2024-02-19T16:53+0300
ekonomi
işçi
kamu
kamu görevlisi
kamu personeli
sendika
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Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için Kamu Çerçeve Protokolü yenilendi. Gözler ise protokolün yürürlüğe girmesi için sendikalara çevrildi.NTV'nin elde ettiği bilgiye göre; süreç başlarken, sendikaların büyük bir çoğunluğu protokolü imzaladı.Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için yetkili 15 sendikanın işverenle protokolü imzalaması gerekiyor.İşçilerin bu adıma ek olarak bir beklentisi daha var. Zam oranının enflasyona yenildiğini söyleyen işçiler, iyileştirme de talep ediyor.29 Ocak'ta yenilen kamu çerçeve protokolü ile tüm işçilerin maaş zammının yürürlük tarihi 1 Ocak'a çekildi. Bu adım işçilerin maaşına ortalama 5 bin lira ek zam olarak yansıyacak.
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işçi, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, sendika
işçi, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, sendika

Kamu işçilerinin zam sorunu çözüldü: Sendikalar imzalıyor

16:53 19.02.2024
© AAsigorta - iş - işçi
sigorta - iş - işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
© AA
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Kamuda çalışan ve farklı sözleşme tarihleri nedeniyle zam oranlarında farklılık olan işçilerin sorunu ek bir protokolle çözüldü. Düzenlemenin hayata geçirilmesi için 15 sendikanın ayrı ayrı bu sözleşmeleri işveren ile imzalaması gerekiyor. NTV'nin elde ettiği bilgiye göre sendikaların çoğu protokole imzayı attı.
Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için Kamu Çerçeve Protokolü yenilendi. Gözler ise protokolün yürürlüğe girmesi için sendikalara çevrildi.

NTV'nin elde ettiği bilgiye göre; süreç başlarken, sendikaların büyük bir çoğunluğu protokolü imzaladı.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için yetkili 15 sendikanın işverenle protokolü imzalaması gerekiyor.

İşçilerin bu adıma ek olarak bir beklentisi daha var. Zam oranının enflasyona yenildiğini söyleyen işçiler, iyileştirme de talep ediyor.

29 Ocak'ta yenilen kamu çerçeve protokolü ile tüm işçilerin maaş zammının yürürlük tarihi 1 Ocak'a çekildi. Bu adım işçilerin maaşına ortalama 5 bin lira ek zam olarak yansıyacak.
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