https://sputniknews.com.tr/20240219/kamu-iscilerinin-zam-sorunu-cozuldu-sendikalar-imzaliyor-1080886157.html

Kamu işçilerinin zam sorunu çözüldü: Sendikalar imzalıyor

Kamu işçilerinin zam sorunu çözüldü: Sendikalar imzalıyor

Sputnik Türkiye

Kamuda çalışan ve farklı sözleşme tarihleri nedeniyle zam oranlarında farklılık olan işçilerin sorunu ek bir protokolle çözüldü. Düzenlemenin hayata... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T16:53+0300

2024-02-19T16:53+0300

2024-02-19T16:53+0300

ekonomi

işçi

kamu

kamu görevlisi

kamu personeli

sendika

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Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için Kamu Çerçeve Protokolü yenilendi. Gözler ise protokolün yürürlüğe girmesi için sendikalara çevrildi.NTV'nin elde ettiği bilgiye göre; süreç başlarken, sendikaların büyük bir çoğunluğu protokolü imzaladı.Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için yetkili 15 sendikanın işverenle protokolü imzalaması gerekiyor.İşçilerin bu adıma ek olarak bir beklentisi daha var. Zam oranının enflasyona yenildiğini söyleyen işçiler, iyileştirme de talep ediyor.29 Ocak'ta yenilen kamu çerçeve protokolü ile tüm işçilerin maaş zammının yürürlük tarihi 1 Ocak'a çekildi. Bu adım işçilerin maaşına ortalama 5 bin lira ek zam olarak yansıyacak.

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işçi, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, sendika