https://sputniknews.com.tr/20240219/hamas-israilin-filistinlilerin-mescid-i-aksaya-girisini-kisitlamasi-suctur-1080868649.html

Hamas: İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlaması suçtur

Hamas: İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlaması suçtur

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail'in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamasını 'Siyonist suçun ve dini savaşın derinleşmesi' olarak değerlendirdi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T09:31+0300

2024-02-19T09:31+0300

2024-02-19T09:31+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

hamas

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mescid-i aksa

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filistin sorunu

ortadoğu

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirmesine tepki gösterilirken, açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısını onaylaması, "İsrail hükümetindeki radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı yürüttüğü siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi" olarak değerlendirildi.Namaz kılmak için gelenlerin girişinin kısıtlanmasının 'kutsal Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün ihlali' anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bunun, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırma niyetini gösterdiği vurgulandı.Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinlilere bu suç niteliğindeki kararı reddetmeleri ve direnmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Filistinlilerden 'harekete geçmeleri ve Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri' istendi.İsrail Kanal 13 Televizyonunun dünkü haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edilmişti.Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedilen haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarılmıştı.İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazanda, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullanmıştı.İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı.İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20240219/netanyahu-filistinlilerin-ramazanda-mescid-i-aksaya-girisinin-kisitlanmasina-onay-verdi-1080864061.html

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kudüs

mescid-i aksa

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