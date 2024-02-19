https://sputniknews.com.tr/20240219/finlandiyada-secimi-kazanan-stubb-bati-destekleyemeseydi-ukrayna-var-olamazdi-1080874289.html
Finlandiya'da seçimi kazanan Stubb: Batı destekleyemeseydi Ukrayna var olamazdı
Finlandiya'da seçimi kazanan Stubb: Batı destekleyemeseydi Ukrayna var olamazdı
Sputnik Türkiye
Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve martta göreve başlaması beklenen Alexander Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı"... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
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Stubb, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuşan Stubb, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirtirken, aksi halde Ukrayna'nın varlığının tehdit altına gireceğini dile getirdi.Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olamazdı" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Stubb, "Putin, yalnızca güçten anlıyor. En ufak bir zayıflık emaresi gösterildiğinde saldıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.Stubb, Putin'in Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulması gerektiğini savundu.Finlandiya'da 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu önde tamamlayan Stubb'ın 1 Mart’ta göreve başlaması bekleniyor.ABD'nin projesi ABYakın zamanda Sputnik’e konuşan eski Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Javier Couso, Avrupa Birliği’nin (AB) birçok tarihçi ve uzmanında inandığı gibi, başarılı bir ABD projesi olduğunu söylemişti.Avrupa ülkelerinin askeri yeteneklerini ABD'ye tabi kılan NATO gibi, Avrupa Birliği’nin de Washington'un jeopolitik liderliği altında olduğunun altını çizen Couso, “Bunun nedeni, Avrupa Birliği'nde liderlik pozisyonlarında bulunan ve halklarını kendilerine oy vermeye ikna edebilen elitlerin, iç politikada istediklerini yapabildikleri sürece ABD'ye itaat etmeyi kabul etmeleridir” diye konuştu.Gerçekte Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin makroekonomik ve savunma egemenliklerini kaybettiklerine dikkat çeken eski AP üyesi, Avrupalı liderlerin her ne kadar AB ve üye devletlerin egemenliği tezini savunsalar da, Washington'dan gelen talimatları açıkça takip ettiklerinin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/eski-ap-uyesi-abdnin-rusofobik-eliti-maydan-yardimiyla-rusyayi-zayiflatmaya-calisti-1080852036.html
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finlandiya, alexander stubb, ukrayna, avrupa birliği, avrupa, abd, kiev, helsinki
Finlandiya'da seçimi kazanan Stubb: Batı destekleyemeseydi Ukrayna var olamazdı
Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve martta göreve başlaması beklenen Alexander Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.
Stubb, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuşan Stubb, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirtirken, aksi halde Ukrayna'nın varlığının tehdit altına gireceğini dile getirdi.
Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olamazdı" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Stubb, "Putin, yalnızca güçten anlıyor. En ufak bir zayıflık emaresi gösterildiğinde saldıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Stubb, Putin'in Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulması gerektiğini savundu.
Finlandiya'da 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu önde tamamlayan Stubb'ın 1 Mart’ta göreve başlaması bekleniyor.
Yakın zamanda Sputnik’e konuşan
eski Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Javier Couso, Avrupa Birliği’nin (AB) birçok tarihçi ve uzmanında inandığı gibi, başarılı bir ABD projesi olduğunu söylemişti.
Avrupa ülkelerinin askeri yeteneklerini ABD'ye tabi kılan NATO gibi, Avrupa Birliği’nin de Washington'un jeopolitik liderliği altında olduğunun altını çizen Couso, “Bunun nedeni, Avrupa Birliği'nde liderlik pozisyonlarında bulunan ve halklarını kendilerine oy vermeye ikna edebilen elitlerin, iç politikada istediklerini yapabildikleri sürece ABD'ye itaat etmeyi kabul etmeleridir” diye konuştu.
Gerçekte Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin makroekonomik ve savunma egemenliklerini kaybettiklerine dikkat çeken eski AP üyesi, Avrupalı liderlerin her ne kadar AB ve üye devletlerin egemenliği tezini savunsalar da, Washington'dan gelen talimatları açıkça takip ettiklerinin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.