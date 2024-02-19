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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240219/finlandiyada-secimi-kazanan-stubb-bati-destekleyemeseydi-ukrayna-var-olamazdi-1080874289.html
Finlandiya'da seçimi kazanan Stubb: Batı destekleyemeseydi Ukrayna var olamazdı
Finlandiya'da seçimi kazanan Stubb: Batı destekleyemeseydi Ukrayna var olamazdı
Sputnik Türkiye
Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve martta göreve başlaması beklenen Alexander Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı"... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T11:23+0300
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Stubb, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuşan Stubb, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirtirken, aksi halde Ukrayna'nın varlığının tehdit altına gireceğini dile getirdi.Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olamazdı" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Stubb, "Putin, yalnızca güçten anlıyor. En ufak bir zayıflık emaresi gösterildiğinde saldıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.Stubb, Putin'in Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulması gerektiğini savundu.Finlandiya'da 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu önde tamamlayan Stubb'ın 1 Mart’ta göreve başlaması bekleniyor.ABD'nin projesi ABYakın zamanda Sputnik’e konuşan eski Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Javier Couso, Avrupa Birliği’nin (AB) birçok tarihçi ve uzmanında inandığı gibi, başarılı bir ABD projesi olduğunu söylemişti.Avrupa ülkelerinin askeri yeteneklerini ABD'ye tabi kılan NATO gibi, Avrupa Birliği’nin de Washington'un jeopolitik liderliği altında olduğunun altını çizen Couso, “Bunun nedeni, Avrupa Birliği'nde liderlik pozisyonlarında bulunan ve halklarını kendilerine oy vermeye ikna edebilen elitlerin, iç politikada istediklerini yapabildikleri sürece ABD'ye itaat etmeyi kabul etmeleridir” diye konuştu.Gerçekte Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin makroekonomik ve savunma egemenliklerini kaybettiklerine dikkat çeken eski AP üyesi, Avrupalı liderlerin her ne kadar AB ve üye devletlerin egemenliği tezini savunsalar da, Washington'dan gelen talimatları açıkça takip ettiklerinin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/eski-ap-uyesi-abdnin-rusofobik-eliti-maydan-yardimiyla-rusyayi-zayiflatmaya-calisti-1080852036.html
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Finlandiya'da seçimi kazanan Stubb: Batı destekleyemeseydi Ukrayna var olamazdı

11:23 19.02.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlexander Stubb
Alexander Stubb - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve martta göreve başlaması beklenen Alexander Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.
Stubb, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuşan Stubb, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirtirken, aksi halde Ukrayna'nın varlığının tehdit altına gireceğini dile getirdi.
Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olamazdı" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Stubb, "Putin, yalnızca güçten anlıyor. En ufak bir zayıflık emaresi gösterildiğinde saldıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Stubb, Putin'in Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulması gerektiğini savundu.
Finlandiya'da 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu önde tamamlayan Stubb'ın 1 Mart’ta göreve başlaması bekleniyor.

ABD'nin projesi AB

Yakın zamanda Sputnik’e konuşan eski Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Javier Couso, Avrupa Birliği’nin (AB) birçok tarihçi ve uzmanında inandığı gibi, başarılı bir ABD projesi olduğunu söylemişti.
Avrupa ülkelerinin askeri yeteneklerini ABD'ye tabi kılan NATO gibi, Avrupa Birliği’nin de Washington'un jeopolitik liderliği altında olduğunun altını çizen Couso, “Bunun nedeni, Avrupa Birliği'nde liderlik pozisyonlarında bulunan ve halklarını kendilerine oy vermeye ikna edebilen elitlerin, iç politikada istediklerini yapabildikleri sürece ABD'ye itaat etmeyi kabul etmeleridir” diye konuştu.
Gerçekte Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin makroekonomik ve savunma egemenliklerini kaybettiklerine dikkat çeken eski AP üyesi, Avrupalı liderlerin her ne kadar AB ve üye devletlerin egemenliği tezini savunsalar da, Washington'dan gelen talimatları açıkça takip ettiklerinin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
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