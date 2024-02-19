https://sputniknews.com.tr/20240219/fenerbahceden-super-kupa-aciklamasi-1080876850.html

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Süper Kupa için CİMER'e yapılan başvurunun yanıtı paylaşılarak, "Hem Kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef alan... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T12:14+0300

2024-02-19T12:14+0300

2024-02-19T13:15+0300

spor

süper kupa

fenerbahçe

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Fenerbahçe Kulübü, 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da Galatasaray ile yapılması planlanan ancak oynanmayan Süper Kupa finalinin ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurunun cevabını paylaştı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Kupa mücadelesinin katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde oynanmadığı hatırlatıldı.Süper Kupa maçının oynanmama kararının açıklanmasının ardından birçok manipülasyon içeren bilginin servis edildiğinin dile getirildiği açıklamada, "Başkanımız Ali Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur. Gerek yapılan yayınlar, gerekse görsel medyada yazılan haber ve yorumlarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, konunun odağının Süper Kupa finali olmadığı net bir şekilde görülmektedir. TFF ve katılımcı diğer kulüp tamamen göz ardı edilerek, tüm olayların sorumluluğunun Başkanımız Ali Koç özeline atfedilmeye çalışılması üzerine, devletimizin ilgili kurumlarına yaşanan tüm süreçlerin detaylıca araştırılması yönünde taleplerimiz olmuştur." ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı duyuruda 3 Ocak 2024 ve 14 Şubat 2024 tarihinde olmak üzere 2 kez Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne, 5 Ocak 2024 tarihinde TFF’ye, 14 Şubat 2024 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı’na ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulunulduğunu dile getirdi.Başvuruların ardından CİMER'den dönüş yapıldığını açıklayan sarı-lacivertliler, gelen cevabı da paylaşarak "Hem kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Koç’u hedef alan algı çalışmalarının sonucunda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin sona erdirilmesi konusundaki kararlı duruşumuz devam edecektir." açıklamasında bulundu.CİMER'den Fenerbahçe Kulübüne verilen cevap şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240219/super-ligin-en-basarili-yabanci-teknik-direktoru-belli-oldu-1080875461.html

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süper kupa, fenerbahçe