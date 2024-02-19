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Faizde karar haftası: Piyasalar ne bekliyor?
Faizde karar haftası: Piyasalar ne bekliyor?
Sputnik Türkiye
Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. TCMB, perşembe günü yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, PPK toplantısından ne bekliyor? 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T10:21+0300
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ekonomi
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fatih karahan
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Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.Yılın ikinci faiz kararı 22 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek.Ekonomistler, TCMB'nin perşembe günü politika faizini sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 civarında seyrediyor.Piyasalar, PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçlarını arayacak.TCMB, 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.Enflasyon beklentileri düşüyorTCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu sunumunda parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını vermişti. Karahan, mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine girileceğini belirtmişti.TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise yüzde 36 hedefinin iddialı olduğunu belirterek, "İddiasız hedef koyan merkez bankası oksimorondur" demişti.Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya çıktı. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasa anketi sonrasında "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" yorumunu yapmıştı.Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.
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merkez bankası, faiz, türk lirası, dolar, fatih karahan
merkez bankası, faiz, türk lirası, dolar, fatih karahan

Faizde karar haftası: Piyasalar ne bekliyor?

10:21 19.02.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
© AA
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Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. TCMB, perşembe günü yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, PPK toplantısından ne bekliyor?
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Yılın ikinci faiz kararı 22 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek.

Ekonomistler, TCMB'nin perşembe günü politika faizini sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 civarında seyrediyor.
Piyasalar, PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçlarını arayacak.

TCMB, 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.

Enflasyon beklentileri düşüyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu sunumunda parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını vermişti. Karahan, mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine girileceğini belirtmişti.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise yüzde 36 hedefinin iddialı olduğunu belirterek, "İddiasız hedef koyan merkez bankası oksimorondur" demişti.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya çıktı. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasa anketi sonrasında "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" yorumunu yapmıştı.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
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Cevdet Yılmaz: Özelikle bu yılın ortasında enflasyonda belirli düşüşleri hep birlikte göreceğiz
16 Şubat, 22:01
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