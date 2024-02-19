https://sputniknews.com.tr/20240219/evrendeki-en-parlak-cisim-kesfedildi-1080897754.html

'Evrendeki en parlak cisim' keşfedildi

'Evrendeki en parlak cisim' keşfedildi

Sputnik Türkiye

Gök bilimciler, "evrenin en parlak cismi" olduğunu düşündükleri bir kuasar keşfetti. Kuasarın Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olduğu belirtildi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T23:34+0300

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Gök bilimciler, "evrendeki en parlak cisim olduğunu tahmin ettikleri" Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfi yaptı.Avustralya ve Şili'den bilim insanlarından oluşan bir ekip, Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan teleskoplar yardımıyla yaptıkları gözlemler sonucu "J0529-4351" ismi verilen aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cismi kuasara ilişkin çarpıcı detaylar buldu.Gök bilimciler, araştırmalar sonrası, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın "evrendeki en parlak cisim" olabileceği sonucuna vardı.Söz konusu kuasarın Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu kaydeden gök bilimciler, cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğunu da tespit etti.Araştırmanın detayları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20211229/roscosmos-spektr-rg-teleskopu-her-10-gunde-bir-kara-deliklerce-yok-edilen-yildizlari-kaydediyor-1052209864.html

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