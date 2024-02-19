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DEVA ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanları istifa etti
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EKONOMİ
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında ayrı şu ifadelere yer verildi:
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak

14:43 19.02.2024 (güncellendi: 15:01 19.02.2024)
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır." dedi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında ayrı şu ifadelere yer verildi:
Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır."
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