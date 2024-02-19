https://sputniknews.com.tr/20240219/ekonomi-koordinasyon-kurulu-troy-kullanimi-yayginlastirilacak-1080881308.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
Sputnik Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T14:43+0300
2024-02-19T14:43+0300
2024-02-19T15:01+0300
ekonomi
troy
ekonomi
türkiye
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında ayrı şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240219/kredi-kartlari-icin-yeni-donem-asgari-odeme-tutari-artacak-mi-1080869192.html
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troy, ekonomi, türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
14:43 19.02.2024 (güncellendi: 15:01 19.02.2024)
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır." dedi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında ayrı şu ifadelere yer verildi:
Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır."