Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' bir kez daha bir araya geldi
22:07 19.02.2024 (güncellendi: 22:12 19.02.2024)
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Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge bu kez Kaliforniya'da buluştu.
Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62.8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi.
© AA / AA2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
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© AA / AA
2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
© AA / AA2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
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© AA / AA
2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
© AA / AA2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
3/7
© AA / AA
2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
© AA / AA2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
4/7
© AA / AA
2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
© AA / AA2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
5/7
© AA / AA
2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
© AA / AA2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
6/7
© AA / AA
2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
© AA / AA2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge
7/7
© AA / AA
2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen ve 62.8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge