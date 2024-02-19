https://sputniknews.com.tr/20240219/dunyanin-en-uzun-adami-ve-en-kisa-kadini-bir-kez-daha-bir-araya-geldi-1080894851.html

Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' bir kez daha bir araya geldi

Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' bir kez daha bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge bu kez Kaliforniya'da buluştu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

sultan kösen

uzun

kısa

kadın

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Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62.8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi.

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sultan kösen, uzun, kısa, kadın, фото