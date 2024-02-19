https://sputniknews.com.tr/20240219/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-super-kupa-iddialariyla-ilgili-aciklama-1080885213.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa iddialarıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa iddialarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Süper Kupa iptal edildi” şeklindeki haberlere yalanlama getirdi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T16:25+0300
2024-02-19T16:25+0300
2024-02-19T16:25+0300
türkiye
süper kupa
tff süper kupa
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Süper Kupa iptal edildi” iddiaları doğru değildir" açıklaması geldi.Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240208/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-dilfiraz-karatasin-polis-kursunuyla-oldugu-iddiasina-yanit-1080552965.html
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süper kupa, tff süper kupa, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
süper kupa, tff süper kupa, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa iddialarıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Süper Kupa iptal edildi” şeklindeki haberlere yalanlama getirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Süper Kupa iptal edildi” iddiaları doğru değildir" açıklaması geldi.
Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
"29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz"