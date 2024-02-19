https://sputniknews.com.tr/20240219/deva-ve-gelecek-partisi-ankara-il-baskanlari-istifa-etti--1080883710.html
DEVA ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanları istifa etti
DEVA ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanları istifa etti
Sputnik Türkiye
DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanları aynı gün içinde istifasını sundu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T15:49+0300
2024-02-19T15:49+0300
2024-02-19T15:50+0300
politika
istifa
gelecek partisi
deva partisi
ali babacan
davut güloğlu
ankara
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/13/1080883549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c996a6d1b3faa3effe17e135c16c1c2.jpg
DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, partisinden istifa ettiğini açıkladı.Akın, partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 19 Eylül 2023'ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını dile getirdi.Partinin seçmen nezdindeki popülerliğinin düştüğünü, seçimlerde başarısız olma riskinin arttığını ifade eden Akın, Genel Başkan Ali Babacan'ın süreci sağduyuyla yönetemediğini ve genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisinde kaldığını öne sürdü.Akın, belediye başkanı adaylarının belirlenme sürecinde kendisiyle istişare edilmediğini, bazı adayları Whatsapp yoluyla öğrendiğini anlatarak, şöyle konuştu:Babacan'ın iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman eleştirdiğini dile getiren Akın, "Siz daha fazlasını yapıyorsunuz. Parti içerisinde demokrasiyi işletmiyorsunuz." dedi.Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı da istifa etti Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç da partisinden istifa etti. Tokaç, “Partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen; iç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu, partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım” dedi.Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tokaç, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240215/chp-genel-baskan-yardimcisi-istifa-etti-1080772820.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/13/1080883549_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_575bc463bc2ddd7ef1d15871ba5894bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istifa, gelecek partisi, deva partisi, ali babacan, davut güloğlu, ankara
istifa, gelecek partisi, deva partisi, ali babacan, davut güloğlu, ankara
DEVA ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanları istifa etti
15:49 19.02.2024 (güncellendi: 15:50 19.02.2024)
DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanları aynı gün içinde istifasını sundu.
DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Akın, partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 19 Eylül 2023'ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını dile getirdi.
Partinin seçmen nezdindeki popülerliğinin düştüğünü, seçimlerde başarısız olma riskinin arttığını ifade eden Akın, Genel Başkan Ali Babacan'ın süreci sağduyuyla yönetemediğini ve genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisinde kaldığını öne sürdü.
Akın, belediye başkanı adaylarının belirlenme sürecinde kendisiyle istişare edilmediğini, bazı adayları Whatsapp yoluyla öğrendiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Keçiören Belediye Başkan adayı Hamza Aydoğdu'nun adli süreçleri devam ederken aday gösterilmesinin doğru olmadığını savundum. Genel merkez sindirme politikasına maruz kalmış bir il başkanıyım. Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir, geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım."
Babacan'ın iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman eleştirdiğini dile getiren Akın, "Siz daha fazlasını yapıyorsunuz. Parti içerisinde demokrasiyi işletmiyorsunuz." dedi.
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı da istifa etti
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç da partisinden istifa etti. Tokaç, “Partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen; iç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu, partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım” dedi.
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tokaç, şunları kaydetti:
“Türkiye Siyasi hayatında yeni bir umut olarak yola çıkan, gerek kurulmadan önce cefakâr şekilde emek verdiğim, gerekse kuruluşunda ve sonrasında verilen görevleri son derece itinalı ve fedakâr, gayretkar yürüttüğüm, kurucusu olduğum, Parti Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım, Gelecek Partisi; Genel seçimlerde tek başına bağımsız girmesini arzu etmemize rağmen, ittifak modeliyle seçimlere girmiş ancak altılı masa ve CHP birlikteliğinin seçmenimiz açısından ağır sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır. Nitekim genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi hususunda ilkesel kararlar alınmıştır.
Gelinen süreçte bu ve benzeri ilkesel kararların uygulanmadığını, partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen, iç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım. Bu minvalde maalesef siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış yöneticilerin anlayışı ve gereksiz ihtiraslardan dolayı, hiçbir zaman görev ve makam talep etmediğim gelecek partisindeki Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşır, Varını yoğunu bu parti için harcayan öncelikle il teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bu harekette tanımaktan müşerref olduğum dostlarıma haklarını helal etmeleri niyazıyla başarılar dilerim.”