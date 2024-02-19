https://sputniknews.com.tr/20240219/ak-partinin-elbistan-belediye-baskan-adayi-abdullah-yener-adayliktan-cekildi-1080876325.html

AK Parti’nin Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener adaylıktan çekildi

AK Parti’nin Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener adaylıktan çekildi

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki belediye başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini açıkladı. AK Parti’nin Kahramanmaraş İl Başkanı... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T12:06+0300

2024-02-19T12:06+0300

2024-02-19T12:06+0300

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ak parti

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AK Parti’nin Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini açıkladı.Yener kararını, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.Yener paylaşımında, “Gördüğüm lüzum üzerine, AK Parti Elbistan belediye başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım.” dedi.AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Yener’in kararının kendi tasarrufu olduğunu belirterek, “Hakkında hayırlısı olsun.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/chp-genel-baskan-yardimcisi-istifa-etti-1080772820.html

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