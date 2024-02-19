AK Parti’nin Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener adaylıktan çekildi
© AAAK Parti
© AA
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AK Parti’nin Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki belediye başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini açıkladı. AK Parti’nin Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Abdullah Yener’in kararına ilişkin “Kendi tasarrufu, hakkında hayırlısı olsun.” açıklamasını yaptı.
AK Parti’nin Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Yener kararını, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Yener paylaşımında, “Gördüğüm lüzum üzerine, AK Parti Elbistan belediye başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım.” dedi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Yener’in kararının kendi tasarrufu olduğunu belirterek, “Hakkında hayırlısı olsun.” dedi.
Yener kararını, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Yener paylaşımında, “Gördüğüm lüzum üzerine, AK Parti Elbistan belediye başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım.” dedi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Yener’in kararının kendi tasarrufu olduğunu belirterek, “Hakkında hayırlısı olsun.” dedi.
Gördüğüm lüzum üzerine Ak Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#Akparti— Abdullah YENER (@abdullahyener46) February 18, 2024
15 Şubat, 17:16