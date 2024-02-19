Erzurum'da Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası düzenlendi

© AA / Faruk Küçük

Yarışmanın 2 kategoriden oluştuğunu ifade eden Tekin, "Dün lider kategorisini tamamladık, bugünse hız kategorisiyle sonuçlandıracağız. Yarışmaya 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Dereceye girenler gelecek müsabakalar için ön ayak oluşturacak, burada topladıkları puanlarla diğer yarışmalara hak kazanacak" diye konuştu.