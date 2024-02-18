YouTube'un eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu

Marco'nun hayatı çok kısa kesildi. Ve hepimiz perişan durumdayız, onun kaçıracağı ve bizim de birlikte özleyeceğimiz tüm fırsatları ve yaşam deneyimlerini düşünüyoruz. Marco, hepimiz seni seviyoruz ve tahmin edemeyeceğin kadar çok özlüyoruz.