https://sputniknews.com.tr/20240218/silede-olu-yunus-sahile-vurdu-zipkinla-vurulmus-1080855289.html

Şile'de ölü yunus sahile vurdu: Zıpkınla vurulmuş

Şile'de ölü yunus sahile vurdu: Zıpkınla vurulmuş

Sputnik Türkiye

Şile'de zıpkınla vurulmuş ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Kumsala vuran yunus balığını gören bir işletme sahibi durumu belediye ekiplerine bildirdi. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T17:59+0300

2024-02-18T17:59+0300

2024-02-18T17:59+0300

türkiye

istanbul

şile

yunus

zıpkın

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080855132_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63efde9b269e50b444f6f64592307e9f.jpg

İstanbul Şile'de, denizde balık avlamak isteyenler tarafından zıpkınla vurulan yunus balığı karaya vurdu. Dün sabah saatlerinde sahilde işletmesi olan Adem Yıldız farketti. Zıpkınla vurulduğu ve ölü olduğu anlaşılan yunus balığı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.Sahilde işletmesi olan Adem Yıldız, "Geçen yılda denk geldik. Ama daha da ileride denk geldik. O bunun gibi vurulmuş ve kanlıydı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20191231/zipkinla-15-metre-uzunlugunda-50-kilogram-agirliginda-balik-avladi-1040946481.html

türkiye

istanbul

şile

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, şile, yunus, zıpkın