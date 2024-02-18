https://sputniknews.com.tr/20240218/silede-olu-yunus-sahile-vurdu-zipkinla-vurulmus-1080855289.html
Şile'de ölü yunus sahile vurdu: Zıpkınla vurulmuş
Şile'de ölü yunus sahile vurdu: Zıpkınla vurulmuş
Sputnik Türkiye
Şile'de zıpkınla vurulmuş ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Kumsala vuran yunus balığını gören bir işletme sahibi durumu belediye ekiplerine bildirdi. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T17:59+0300
2024-02-18T17:59+0300
2024-02-18T17:59+0300
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şile
yunus
zıpkın
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İstanbul Şile'de, denizde balık avlamak isteyenler tarafından zıpkınla vurulan yunus balığı karaya vurdu. Dün sabah saatlerinde sahilde işletmesi olan Adem Yıldız farketti. Zıpkınla vurulduğu ve ölü olduğu anlaşılan yunus balığı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.Sahilde işletmesi olan Adem Yıldız, "Geçen yılda denk geldik. Ama daha da ileride denk geldik. O bunun gibi vurulmuş ve kanlıydı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20191231/zipkinla-15-metre-uzunlugunda-50-kilogram-agirliginda-balik-avladi-1040946481.html
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istanbul, şile, yunus, zıpkın
istanbul, şile, yunus, zıpkın
Şile'de ölü yunus sahile vurdu: Zıpkınla vurulmuş
Şile'de zıpkınla vurulmuş ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Kumsala vuran yunus balığını gören bir işletme sahibi durumu belediye ekiplerine bildirdi.
İstanbul Şile'de, denizde balık avlamak isteyenler tarafından zıpkınla vurulan yunus balığı karaya vurdu. Dün sabah saatlerinde sahilde işletmesi olan Adem Yıldız farketti.
Zıpkınla vurulduğu ve ölü olduğu anlaşılan yunus balığı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Sahilde işletmesi olan Adem Yıldız, "Geçen yılda denk geldik. Ama daha da ileride denk geldik. O bunun gibi vurulmuş ve kanlıydı" dedi.