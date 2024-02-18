https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-avdeyevkanin-ozgurlestirilmesinde-yer-alan-tum-birliklere-tesekkur-etti-1080838214.html

Putin, Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinde yer alan tüm birliklere teşekkür etti

Putin, Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinde yer alan tüm birliklere teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere teşekkür etti. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T09:11+0300

2024-02-18T09:11+0300

2024-02-18T09:13+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

avdeyevka

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Andrey Mordviçev'e gönderdiği telgrafta, Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere teşekkür etti.Telgrafta, “Sizin komutanızda Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere mükemmel askeri operasyonları için şükranlarımı sunuyorum. Özel askeri operasyonda görevlerini yerine getiriken hayatını kaybeden kahramanlarımıza sonsuz huzur diliyorum” ifadelerine yer verildi.

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