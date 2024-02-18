https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-avdeyevkanin-ozgurlestirilmesinde-yer-alan-tum-birliklere-tesekkur-etti-1080838214.html
Putin, Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinde yer alan tüm birliklere teşekkür etti
Putin, Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinde yer alan tüm birliklere teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere teşekkür etti. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T09:11+0300
2024-02-18T09:11+0300
2024-02-18T09:13+0300
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vladimir putin
avdeyevka
rusya silahlı kuvvetleri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Andrey Mordviçev'e gönderdiği telgrafta, Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere teşekkür etti.Telgrafta, “Sizin komutanızda Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere mükemmel askeri operasyonları için şükranlarımı sunuyorum. Özel askeri operasyonda görevlerini yerine getiriken hayatını kaybeden kahramanlarımıza sonsuz huzur diliyorum” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240217/soygu-avdeyevkanin-tamaminin-kontrol-altina-alindigini-bildirdi-1080837577.html
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vladimir putin, avdeyevka, rusya silahlı kuvvetleri
vladimir putin, avdeyevka, rusya silahlı kuvvetleri
Putin, Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinde yer alan tüm birliklere teşekkür etti
09:11 18.02.2024 (güncellendi: 09:13 18.02.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere teşekkür etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Andrey Mordviçev'e gönderdiği telgrafta, Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere teşekkür etti.
Telgrafta, “Sizin komutanızda Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere mükemmel askeri operasyonları için şükranlarımı sunuyorum. Özel askeri operasyonda görevlerini yerine getiriken hayatını kaybeden kahramanlarımıza sonsuz huzur diliyorum” ifadelerine yer verildi.