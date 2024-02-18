https://sputniknews.com.tr/20240218/orduda-olu-yunus-baligi-sahile-vurdu-1080849827.html
Ordu’da ölü yunus balığı sahile vurdu
Ordu’da ölü yunus balığı sahile vurdu
Sputnik Türkiye
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü yunus balığı sahile vurdu. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T14:56+0300
2024-02-18T14:56+0300
2024-02-18T14:56+0300
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ordu
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Altınordu ilçesi Akyazı sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yunus balığında yara izleri olduğu gözlendi. Durumun bildirilmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, balığı sahilden kaldırdı. İnsanlar ise kıyıya vuran ölü yunus balığını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/yeni-zelandada-kiyida-mahsur-kalan-balina-ve-yunus-surusune-otenazi-yapildi-1079909035.html
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ordu, yunus, ölü, ölü bulundu, altınordu, balık
ordu, yunus, ölü, ölü bulundu, altınordu, balık
Ordu’da ölü yunus balığı sahile vurdu
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü yunus balığı sahile vurdu.
Altınordu ilçesi Akyazı sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.
Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yunus balığında yara izleri olduğu gözlendi. Durumun bildirilmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, balığı sahilden kaldırdı. İnsanlar ise kıyıya vuran ölü yunus balığını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.