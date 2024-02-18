https://sputniknews.com.tr/20240218/orduda-olu-yunus-baligi-sahile-vurdu-1080849827.html

Ordu’da ölü yunus balığı sahile vurdu

Ordu’da ölü yunus balığı sahile vurdu

Sputnik Türkiye

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü yunus balığı sahile vurdu. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T14:56+0300

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türkiye

ordu

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balık

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Altınordu ilçesi Akyazı sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yunus balığında yara izleri olduğu gözlendi. Durumun bildirilmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, balığı sahilden kaldırdı. İnsanlar ise kıyıya vuran ölü yunus balığını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

https://sputniknews.com.tr/20240122/yeni-zelandada-kiyida-mahsur-kalan-balina-ve-yunus-surusune-otenazi-yapildi-1079909035.html

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