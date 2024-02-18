https://sputniknews.com.tr/20240218/kirmizi-ruj-3600-yil-once-ilk-ortadoguda-kullanilmis-gucu-ve-otoriteyi-temsil-ediyor-1080845446.html

Kırmızı ruj 3600 yıl önce ilk Ortadoğu'da kullanılmış: 'Gücü ve otoriteyi temsil ediyor'

Kırmızı ruj 3600 yıl önce ilk Ortadoğu'da kullanılmış: 'Gücü ve otoriteyi temsil ediyor'

Sputnik Türkiye

İran'da bulunan 3 bin 600 yıllık kırmızı ruj, şimdiye kadar bulunan en eski ruj oldu. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T14:06+0300

2024-02-18T14:06+0300

2024-02-18T14:08+0300

yaşam

iran

ruj

kadın

tarih

güç

makyaj

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Araştırmacılar tarafından İran'ın Kerman Bölgesi'ndeki Jiroft bölgesinde 3 bin 600 yıl önce bulunan kırmızı ruj, birçok kişiyi şaşırttı. Eski ve yağmalanmış bir mezarlıktan kurtarılan bu Bronz Çağ döneminde kullanmış ürün geçmişe dair toplumlarla ilgili birçok bilgi veriyor. Keşif ayrıca o dönemde bölgede yaşayan kadınların sadece ruj değil ayrıca farklı makyaj aletleri ve renkler ile yüzünü süslediğini de gösteriyor. Eskiden zenginliğin bir ürünü olarak görülen ruj, günümüzdekine benzer bir şekilde şekli bulunuyor ve hematit, galenit ve mangenit gibi minerallerden yapılmış kırmızı bir madde içeriyor. Bilim insanları 3600 yıllık olmasına rağmen rujun kıvamının farklı olmadığını, kullanılışının da bugünkü rujlar gibi işlediğini belirtiyor. İranlı kadınlar neden ruj kullanıyordu?Bilim insanları kadınların neden ruj kullandığına cevap ararken tarihçilerle de bir araya gelmiş ve birkaç tahmin yürütmüş. Buna göre çalışmanın yazarı Massimo Vidale, "Erken Bronz Çağları'nda ilk şehirlerin ve devletlerin ekonomik ve siyasi güç kazandığı bir dönemde, kadınlar rujları otoriteyi benimsemek için kullanıyordu. Bu bağlamda biliyoruz ki, açık renkli fondötenler ve göz farlarının yanı sıra, gözlerin etrafındaki siyah çizgiler ve dudaklar da yoğun bir şekilde boyanıyordu. İranlı kadınlar bu şekilde gücün, güzelliğin ve otoritenin gösteriminde tamamen yer alıyorlardı." diyor. Daha da önemlisi, Vidale, makyajdan daha fazla eski kültür hakkında daha fazla bilgi elde edilebileceğine inanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230703/maske-cikti-kozmetik-butcesi-katlandi-ruj-4-yilin-zirvesinde-1073099371.html

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iran, ruj, kadın, tarih, güç, makyaj