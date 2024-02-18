https://sputniknews.com.tr/20240218/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-28-bine-dayandi-1080845718.html

Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 28 bine dayandı

Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 28 bine dayandı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 985’e ulaşırken, toplam yaralı sayısı... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T14:00+0300

2024-02-18T14:00+0300

2024-02-18T14:00+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

israil ordusu (idf)

israil

israil-filistin

filistin

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına kurban giden Filistinli sayısının 27 bin 985 kişiye yükseldiği belirtilirken, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 200’den fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.İsrail'in bölgeye yönelik 135 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi veren Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 205 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 883'e ulaştığını bildirdi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/gazze-ablukasinda-135-gun-israil-hava-kara-ve-denizden-bombalamaya-devam-ediyor-1080841610.html

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil ordusu (idf), israil, israil-filistin, filistin