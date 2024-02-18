https://sputniknews.com.tr/20240218/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-28-bine-dayandi-1080845718.html
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 28 bine dayandı
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 28 bine dayandı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 985’e ulaşırken, toplam yaralı sayısı... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T14:00+0300
2024-02-18T14:00+0300
2024-02-18T14:00+0300
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına kurban giden Filistinli sayısının 27 bin 985 kişiye yükseldiği belirtilirken, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 200’den fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.İsrail'in bölgeye yönelik 135 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi veren Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 205 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 883'e ulaştığını bildirdi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/gazze-ablukasinda-135-gun-israil-hava-kara-ve-denizden-bombalamaya-devam-ediyor-1080841610.html
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gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil ordusu (idf), israil, israil-filistin, filistin
gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil ordusu (idf), israil, israil-filistin, filistin
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 28 bine dayandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 985’e ulaşırken, toplam yaralı sayısı ise 68 bin 883’ü buldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına kurban giden Filistinli sayısının 27 bin 985 kişiye yükseldiği belirtilirken, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 200’den fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in bölgeye yönelik 135 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi veren Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 205 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 883'e ulaştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.