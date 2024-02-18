https://sputniknews.com.tr/20240218/feyzullah-akturk-ust-uste-3-avrupa-sampiyonlugunu-elde-etti-1080860380.html
Feyzullah Aktürk, üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Feyzullah Aktürk, üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T21:37+0300
2024-02-18T21:37+0300
2024-02-18T21:37+0300
spor
güreş
avrupa güreş şampiyonası
feyzullah aktürk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080860221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f301144425a8b83e482e0d0ac1a4660.jpg
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20210802/guresci-riza-kayaalp-tokyo-2020de-bronz-madalya-kazandi-1045129322.html
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güreş, avrupa güreş şampiyonası, feyzullah aktürk
güreş, avrupa güreş şampiyonası, feyzullah aktürk
Feyzullah Aktürk, üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.
Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.