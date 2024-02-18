Erciyes'te çiftler 'Artık çekilmez oldun' sloganıyla kar üstünde yarıştı
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Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun' sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi.
Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından gerçekleştirilen yarışmaya 14 çift katıldı. Etkinlikte, erkekler eşlerini kızakla yarışın yapılacağı noktaya kadar yokuş yukarı çekti.
© AA / Ergün HaktanıyanErciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
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© AA / Ergün Haktanıyan
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
© AA / Ergün HaktanıyanErciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
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© AA / Ergün Haktanıyan
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
© AA / Ergün HaktanıyanErciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
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© AA / Ergün Haktanıyan
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
© AA / Ergün HaktanıyanErciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
4/7
© AA / Ergün Haktanıyan
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
© AA / Ergün HaktanıyanErciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
5/7
© AA / Ergün Haktanıyan
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
© AA / Ergün HaktanıyanErciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
6/7
© AA / Ergün Haktanıyan
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
© AA / Ergün HaktanıyanErciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi
7/7
© AA / Ergün Haktanıyan
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi