https://sputniknews.com.tr/20240218/aksener-eli-genel-merkezlerinde-gozu-baska-mevkide-olanlar-istanbulu-yonetemez-1080851208.html
Akşener: Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
Akşener: Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen aday toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bu şehri artık, aklı sadece İstanbul'da olanların yönetmesi gerekiyor... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
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meral akşener
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istanbul
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu için oy isteyen Akşener İstanbul'daki mevcut yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi."Bu şehri artık, aklı sadece İstanbul'da olanların yönetmesi gerekiyor" diyen Akşener, "Mesela aklı, şahsi, siyasi hesaplarında sureti İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da elinde parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının, taht oyunlarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez. Mesela gölgesine sığındıklarının emriyle hareket edenler de kendi gölgesinden cesaret alıp kibirle hareket edenler de bu şehri yönetemez" şeklinde konuştu.İstanbul'un mevcut düzene mecbur olmadığını ifade eden Meral Akşener şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240210/aksener-gecmis-secimler-hakkinda-konustu-basarisiz-olduk-varsayalim-ki-tum-suc-benimdir-1080609094.html
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meral akşener, istanbul, ekrem imamoğlu
meral akşener, istanbul, ekrem imamoğlu
Akşener: Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
16:17 18.02.2024 (güncellendi: 16:19 18.02.2024)
İstanbul'da düzenlenen aday toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bu şehri artık, aklı sadece İstanbul'da olanların yönetmesi gerekiyor. İlgisi ve odağı İstanbul'un sorunlarında olanların yönetmesi gerekiyor. Mesela eli genel merkezlerinde gözü başka mevkide olanlar bu şehri yönetemez" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu için oy isteyen Akşener İstanbul'daki mevcut yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
"Bu şehri artık, aklı sadece İstanbul'da olanların yönetmesi gerekiyor" diyen Akşener, "Mesela aklı, şahsi, siyasi hesaplarında sureti İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da elinde parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının, taht oyunlarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez. Mesela gölgesine sığındıklarının emriyle hareket edenler de kendi gölgesinden cesaret alıp kibirle hareket edenler de bu şehri yönetemez" şeklinde konuştu.
İstanbul'un mevcut düzene mecbur olmadığını ifade eden Meral Akşener şunları söyledi:
"Büyük Türk milleti, bu kısır döngüye, danışıklı dövüşlere ve vicdansız siyasete mecbur değil. Mecbur değilsiniz.
Geldiğimiz noktada İstanbul, dertlerin düğümlendiği bir şehir haline geldi. İstanbul'u yönetmek için sağlam adımlar atan, İstanbul'un sorunlarına çözüm arayan ve bu şehri kucaklayan bir yönetici gerekiyor.
Ancak, İstanbul'u sadece kendi siyasi hesapları için gözetenler, bu şehri asla yönetemez. Hedefi sadece kariyer basamağı olarak görenler, İstanbul'un gerçek sorunlarına çözüm üretemezler. Bu şehri yönetecek olan kişilerin, İstanbul'un gerçeklerini, acılarını ve umutlarını içselleştirmiş olmaları gerekiyor."