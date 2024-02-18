Akşener: Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez

"Büyük Türk milleti, bu kısır döngüye, danışıklı dövüşlere ve vicdansız siyasete mecbur değil. Mecbur değilsiniz.

Geldiğimiz noktada İstanbul, dertlerin düğümlendiği bir şehir haline geldi. İstanbul'u yönetmek için sağlam adımlar atan, İstanbul'un sorunlarına çözüm arayan ve bu şehri kucaklayan bir yönetici gerekiyor.

Ancak, İstanbul'u sadece kendi siyasi hesapları için gözetenler, bu şehri asla yönetemez. Hedefi sadece kariyer basamağı olarak görenler, İstanbul'un gerçek sorunlarına çözüm üretemezler. Bu şehri yönetecek olan kişilerin, İstanbul'un gerçeklerini, acılarını ve umutlarını içselleştirmiş olmaları gerekiyor."