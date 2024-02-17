Soğuklarda cilt kaşıntılarının sebebine dikkat: 'Saklamamak lazım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya, dördüncü sıraya düştü'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yabancı gözlemci dönemi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Andrew Lloyd Webber operaları
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
SESLİ HABER
Bloomberg’in Trump korkusu: Kiev’i müzakereye zorlayacak
15:09
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da tıbbi esrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi
15:22
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: ABD, Putin'i yenemez
15:38
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Rusya’dan buğday ithalatında rekor kırdı
15:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
4 dk
EKSEN
‘Mısır'dan sonra önümüzde önemli bir saha daha var: Suriye ile normalleşme...'
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson, Ukrayna’yla ilgili dolandırıcılığı yazdı
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov’un Moskova’da büstü açıldı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
8 dk
SESLİ HABER
Hamas, Rusya’da yapılacak Filistin toplantısına davet edildi
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yeni anket: Halkın Putin’e güveni yüzde 79,4
18:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
11 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
07:01
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
07:14
1 dk
SESLİ HABER
İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
07:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
08:01
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
08:14
2 dk
SESLİ HABER
Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
08:23
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
09:01
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:09
2 dk
SESLİ HABER
Mariupol sakini bir kadın, Batılı ilaç şirketlerinin deneyleri sebebiyle hayatını kaybetti
09:18
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Filistinliler için girişim başlatabilir
09:32
3 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov’un Moskova’da büstü açıldı
10:01
2 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
10:11
3 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
10:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: ABD, Putin'i yenemez
10:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa ajansı açıkladı: Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Marshall Planı’nı geçti
11:35
1 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
11:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
12:09
3 dk
SESLİ HABER
AB yetkilisi: Kendi nükleer silah programımızı oluşturmalıyız
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Peskov’dan Putin’in beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklama
12:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
SESLİ HABER
Putin açıkladı: Rusya, kanser aşısı geliştirmeye çok yakın
16:10
1 dk
SESLİ HABER
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Biden’e rest çekti: Ukrayna’ya yardım içeren tasarıyı oylamaya sunmayacak
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Hamas, Rusya’da yapılacak Filistin toplantısına davet edildi
16:28
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da tıbbi esrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi
16:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi kendine saydırdı
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Bloomberg’in Trump korkusu: Kiev’i müzakereye zorlayacak
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yeni anket: Halkın Putin’e güveni yüzde 79,4
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
6 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Ukrayna açıklaması: Rusya’yı yenemez
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD silah sektörü zor günler yaşıyor
20:01
3 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson, Ukrayna’yla ilgili dolandırıcılığı yazdı
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Rusya’dan buğday ithalatında rekor kırdı
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan Parlamentosu’nda eşcinsel evlilik 176 evet oyuyla kabul edildi
21:01
2 dk
SESLİ HABER
Rus yapay zeka GigaChat 6 yıllık eğitimi 6 ayda tamamladı
21:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Kanada, eski nazi Gunko davasında ek süre istedi
21:38
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
22:01
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240217/soguklarda-cilt-kasintilarinin-sebebine-dikkat-saklamamak-lazim-1080833018.html
Soğuklarda cilt kaşıntılarının sebebine dikkat: 'Saklamamak lazım'
Soğuklarda cilt kaşıntılarının sebebine dikkat: 'Saklamamak lazım'
Sputnik Türkiye
Kış aylarında artan cilt kaşıntılarının genel sebebi olarak atopik egzamaya dikkat çeken uzmanlar kaşıntıların son zamanlarda sık görülen uyuzun da habercisi... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T16:53+0300
2024-02-17T16:53+0300
yaşam
egzama
kış
cilt
uyuz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067577213_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c65f4c8983261f727564265f7f9ac7e0.jpg
Acıbadem Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Özyurt, ciltte meydana gelen kaşıntılarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.“Kış aylarında özellikle biz deri kuruluğuyla ilgili şikayetleri çok sık görmekteyiz. Hastalarımız özellikle ellerinde ve daha az olanlarında vücutlarında kuruluk şikayetleri ile başvururlar. Bu aylarda kuruluk soğuğun etkisi ile daha da artmaktadır. Eğer tedavi edilmezse ve nemlendiriciler kullanılmazsa egzama hastalığına da neden olmaktadır" diyen Özyurt atopik egzamanın ne olduğunu anlattı:Atopik egzama nedir?Uyuz salgınına ilişkin uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Kemal Özyurt “Kaşıntı pek çok hastalıkta pek çok nedenle olabilir. Şundan da bahsetmek lazım; günümüzde 4 yıldır devam eden bir salgın olarak ne yazık ki uyuz salgını var. Değişik hastalarda farklı farklı bulgularla devam eden, geceleri artan kaşıntı özellikle aile içerisinde yayılan birden fazla aile bireyinde görülen ya da aynı evi paylaşan bireylerde olan kaşıntılı yaralar oluyor. Uyuzun erken teşhisi çok önemli çünkü geciktikçe tedaviye direnç gelişebiliyor. Bir de geçmeyen uyuzu olan hastaların gerçekten yaşamları çok kötü etkileniyor. Bu hastalara son 1 yıl içerisinde de Türkiye’ye yeni gelen daha yeni tedaviler uyguluyoruz. Uyuz özellikle yurtlarda, askeri birlikler gibi yatakhanelerde büyük salgınlara da neden olabiliyor. Şükür şu anda o derecede yaygın değil ama kaşınan hastalarımızın da uyuzu düşünmeleri ve ona göre de hekime başvurmaları önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. 'Uyuzun sebepleri nelerdir?'Bazı hastaların utandıkları için uyuz olduklarını sakladıklarını söyleyen Prof. Dr. Kemal Özyurt, sözlerine şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230812/arastirma-cilt-rengiyle-iliskili-135-yeni-gen-tespit-edildi-1074581336.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067577213_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e28b35c9f2226ab3bc983663873b7a0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atopik egzama neden, egzama neden olur, egzama nasıl geçer, uyuz neden olur, uyuzun sebepleri nelerdir
atopik egzama neden, egzama neden olur, egzama nasıl geçer, uyuz neden olur, uyuzun sebepleri nelerdir

Soğuklarda cilt kaşıntılarının sebebine dikkat: 'Saklamamak lazım'

16:53 17.02.2024
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZCilt Bakımı (Temsili görsel)
Cilt Bakımı (Temsili görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZ
Abone ol
Kış aylarında artan cilt kaşıntılarının genel sebebi olarak atopik egzamaya dikkat çeken uzmanlar kaşıntıların son zamanlarda sık görülen uyuzun da habercisi olabileceğini belirtiyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Özyurt, uyuz rahatsızlığı olanların bunu yakın çevresinden saklamaması gerektiği uyarısında bulunuyor.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Özyurt, ciltte meydana gelen kaşıntılarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
“Kış aylarında özellikle biz deri kuruluğuyla ilgili şikayetleri çok sık görmekteyiz. Hastalarımız özellikle ellerinde ve daha az olanlarında vücutlarında kuruluk şikayetleri ile başvururlar. Bu aylarda kuruluk soğuğun etkisi ile daha da artmaktadır. Eğer tedavi edilmezse ve nemlendiriciler kullanılmazsa egzama hastalığına da neden olmaktadır" diyen Özyurt atopik egzamanın ne olduğunu anlattı:

Atopik egzama nedir?

"Bunun dışında da atopik egzama diye bir hastalık var. Özellikle kış aylarında yünlü kıyafetlerin ve kalın kıyafetlerin çok fazla giyilmesi de egzamayı alevlendirir. Bunların da yine uygun nemlendiricilerle tedavi edilmesi lazım. Yine atopik dermatikte uygun vücut temizleyicileri ile özellikle kış aylarında çok kuvvetli lifleme ya da keseleme yapılması ya da sabun kullanılması atopik egzamayı arttırabilmektedir. Tabi atopik egzama derken kaşıntı şikayeti akla geliyor. Bazen cilt kuruluğu sadece kaşıntı şikayeti ile karşımıza çıkabiliyor. Kaşıntının önemli bir sebebi oluyor. Özellikle atopik egzamalı çocuklar ya da egzama olmasa bile yaşlılardaki kaşıntılar çok önemli. Bunlarda kuruluk ciddi bir kaşıntı sebebi olabiliyor
Uyuz salgınına ilişkin uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Kemal Özyurt “Kaşıntı pek çok hastalıkta pek çok nedenle olabilir. Şundan da bahsetmek lazım; günümüzde 4 yıldır devam eden bir salgın olarak ne yazık ki uyuz salgını var. Değişik hastalarda farklı farklı bulgularla devam eden, geceleri artan kaşıntı özellikle aile içerisinde yayılan birden fazla aile bireyinde görülen ya da aynı evi paylaşan bireylerde olan kaşıntılı yaralar oluyor. Uyuzun erken teşhisi çok önemli çünkü geciktikçe tedaviye direnç gelişebiliyor. Bir de geçmeyen uyuzu olan hastaların gerçekten yaşamları çok kötü etkileniyor. Bu hastalara son 1 yıl içerisinde de Türkiye’ye yeni gelen daha yeni tedaviler uyguluyoruz. Uyuz özellikle yurtlarda, askeri birlikler gibi yatakhanelerde büyük salgınlara da neden olabiliyor. Şükür şu anda o derecede yaygın değil ama kaşınan hastalarımızın da uyuzu düşünmeleri ve ona göre de hekime başvurmaları önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

'Uyuzun sebepleri nelerdir?'


Bazı hastaların utandıkları için uyuz olduklarını sakladıklarını söyleyen Prof. Dr. Kemal Özyurt, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Uyuzu saklamamak lazım. Bazen hastalar çekinerek geliyorlar. Bir hijyen bozukluğu değildir uyuz. Bir hijyene dikkat etmemek, elbiselerini düzenli temizlememek gibi bir şeyle alakası yoktur. Bir bulaşıcı parazit hastalığıdır. Çok hijyenik insanlarda da, temizliğe çok dikkat eden insanlarda da parazit bulaşabilir. Onun için endişeye gerek olmadan tedavi için mutlaka doktorlara başvurmalarını hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Kaşıntılar da birbirine karıştırılabilir. Uyuz pek çok hastalıkla karışabilir. Biz bunu muayenede ayırabiliriz. Egzamanın kendine has özel lezyonları, görüntüleri vardır ama gerçekten karışabilir. Uyuzda biz dermatoskopik muayene ile yani daha büyüterek bakarak parazit ve ona ait parçaları görmeye çalışırız. O bizim için önemlidir. Bir de uyuzun kaşıntısının geceleri artması, ailenin diğer bireylerine de bulaşmış olması ya da aynı evi paylaşan kişilerde olması gibi durumlarla ayırabiliriz.”

ten - cilt - el - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
DÜNYA
Araştırma: Cilt rengiyle ilişkili 135 yeni gen tespit edildi
12 Ağustos 2023, 02:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала