https://sputniknews.com.tr/20240217/soguklarda-cilt-kasintilarinin-sebebine-dikkat-saklamamak-lazim-1080833018.html

Soğuklarda cilt kaşıntılarının sebebine dikkat: 'Saklamamak lazım'

Soğuklarda cilt kaşıntılarının sebebine dikkat: 'Saklamamak lazım'

Sputnik Türkiye

Kış aylarında artan cilt kaşıntılarının genel sebebi olarak atopik egzamaya dikkat çeken uzmanlar kaşıntıların son zamanlarda sık görülen uyuzun da habercisi... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T16:53+0300

2024-02-17T16:53+0300

2024-02-17T16:53+0300

yaşam

egzama

kış

cilt

uyuz

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Acıbadem Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Özyurt, ciltte meydana gelen kaşıntılarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.“Kış aylarında özellikle biz deri kuruluğuyla ilgili şikayetleri çok sık görmekteyiz. Hastalarımız özellikle ellerinde ve daha az olanlarında vücutlarında kuruluk şikayetleri ile başvururlar. Bu aylarda kuruluk soğuğun etkisi ile daha da artmaktadır. Eğer tedavi edilmezse ve nemlendiriciler kullanılmazsa egzama hastalığına da neden olmaktadır" diyen Özyurt atopik egzamanın ne olduğunu anlattı:Atopik egzama nedir?Uyuz salgınına ilişkin uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Kemal Özyurt “Kaşıntı pek çok hastalıkta pek çok nedenle olabilir. Şundan da bahsetmek lazım; günümüzde 4 yıldır devam eden bir salgın olarak ne yazık ki uyuz salgını var. Değişik hastalarda farklı farklı bulgularla devam eden, geceleri artan kaşıntı özellikle aile içerisinde yayılan birden fazla aile bireyinde görülen ya da aynı evi paylaşan bireylerde olan kaşıntılı yaralar oluyor. Uyuzun erken teşhisi çok önemli çünkü geciktikçe tedaviye direnç gelişebiliyor. Bir de geçmeyen uyuzu olan hastaların gerçekten yaşamları çok kötü etkileniyor. Bu hastalara son 1 yıl içerisinde de Türkiye’ye yeni gelen daha yeni tedaviler uyguluyoruz. Uyuz özellikle yurtlarda, askeri birlikler gibi yatakhanelerde büyük salgınlara da neden olabiliyor. Şükür şu anda o derecede yaygın değil ama kaşınan hastalarımızın da uyuzu düşünmeleri ve ona göre de hekime başvurmaları önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. 'Uyuzun sebepleri nelerdir?'Bazı hastaların utandıkları için uyuz olduklarını sakladıklarını söyleyen Prof. Dr. Kemal Özyurt, sözlerine şu şekilde devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230812/arastirma-cilt-rengiyle-iliskili-135-yeni-gen-tespit-edildi-1074581336.html

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atopik egzama neden, egzama neden olur, egzama nasıl geçer, uyuz neden olur, uyuzun sebepleri nelerdir