https://sputniknews.com.tr/20240217/mke-ankaragucunun-5-maclik-seyircisiz-oynama-cezasi-sona-erdi-yarin-galatasarayi-konuk-edecek-1080821548.html

MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık seyircisiz oynama cezası sona erdi: Yarın Galatasaray'ı konuk edecek

MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık seyircisiz oynama cezası sona erdi: Yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Sputnik Türkiye

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T10:01+0300

2024-02-17T10:01+0300

2024-02-17T10:01+0300

spor

galatasaray sk

mke ankaragücü

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seyircisiz oynama cezası

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eryaman

ankara

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Başkent ekibi, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircili oynama hakkına yarın kavuşacak.Süper Lig'de seyircisinin tribünde olduğu son iç saha maçını 11 Aralık 2023'te oynayan başkent ekibi, ligde 2 ay sonra taraftarı önünde sahaya çıkacak.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Süper Lig'de 5 maçı sahasında seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, bu 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Öte yandan MKE Ankaragücü’ne ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Kazımcan Karataş, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez mücadele edecek.MKE Ankaragücü'nde eksik bulunmuyorMKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek.Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına tam takım halinde hazırlandı.Başkent ekibinin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.

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