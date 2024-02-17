https://sputniknews.com.tr/20240217/mke-ankaragucunun-5-maclik-seyircisiz-oynama-cezasi-sona-erdi-yarin-galatasarayi-konuk-edecek-1080821548.html
MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık seyircisiz oynama cezası sona erdi: Yarın Galatasaray'ı konuk edecek
MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık seyircisiz oynama cezası sona erdi: Yarın Galatasaray'ı konuk edecek
Sputnik Türkiye
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T10:01+0300
2024-02-17T10:01+0300
2024-02-17T10:01+0300
spor
galatasaray sk
mke ankaragücü
futbol
seyircisiz oynama cezası
seyircisiz maç
eryaman
ankara
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Başkent ekibi, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircili oynama hakkına yarın kavuşacak.Süper Lig'de seyircisinin tribünde olduğu son iç saha maçını 11 Aralık 2023'te oynayan başkent ekibi, ligde 2 ay sonra taraftarı önünde sahaya çıkacak.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Süper Lig'de 5 maçı sahasında seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, bu 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Öte yandan MKE Ankaragücü’ne ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Kazımcan Karataş, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez mücadele edecek.MKE Ankaragücü'nde eksik bulunmuyorMKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek.Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına tam takım halinde hazırlandı.Başkent ekibinin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.
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galatasaray sk, mke ankaragücü, futbol, seyircisiz oynama cezası, seyircisiz maç, eryaman, ankara
galatasaray sk, mke ankaragücü, futbol, seyircisiz oynama cezası, seyircisiz maç, eryaman, ankara
MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık seyircisiz oynama cezası sona erdi: Yarın Galatasaray'ı konuk edecek
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Başkent ekibi, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircili oynama hakkına yarın kavuşacak.
Süper Lig'de seyircisinin tribünde olduğu son iç saha maçını 11 Aralık 2023'te oynayan başkent ekibi, ligde 2 ay sonra taraftarı önünde sahaya çıkacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Süper Lig'de 5 maçı sahasında seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, bu 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Öte yandan MKE Ankaragücü’ne ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Kazımcan Karataş, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez mücadele edecek.
MKE Ankaragücü'nde eksik bulunmuyor
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek.
Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına tam takım halinde hazırlandı.
Başkent ekibinin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.