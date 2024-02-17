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Marmara'da batan gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi
Marmara'da batan gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi
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BATUHAN A' isimli gemiye bugün dalışın gerçekleştirilmesi beklenirken kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğu öğrenildi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
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Marmara'da batan gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi

11:25 17.02.2024
© AP Photo / Khalil HamraKaradeniz tahıl koridoru girişimi boğazlar istanbul gemi
Karadeniz tahıl koridoru girişimi boğazlar istanbul gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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BATUHAN A' isimli gemiye bugün dalışın gerçekleştirilmesi beklenirken kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğu öğrenildi.
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