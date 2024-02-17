https://sputniknews.com.tr/20240217/marmarada-batan-gemideki-6-murettebattan-2sinin-cansiz-bedenleri-tespit-edildi-1080823161.html
Marmara'da batan gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi
Marmara'da batan gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi
Sputnik Türkiye
BATUHAN A' isimli gemiye bugün dalışın gerçekleştirilmesi beklenirken kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğu öğrenildi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T11:25+0300
2024-02-17T11:25+0300
2024-02-17T11:25+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
marmara denizi, gemi
Marmara'da batan gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi
BATUHAN A' isimli gemiye bugün dalışın gerçekleştirilmesi beklenirken kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğu öğrenildi.