https://sputniknews.com.tr/20240217/kapadokyada-sis-nedeniyle-balon-turlari-durduruldu-1080821139.html

Kapadokya'da sis nedeniyle balon turları durduruldu

Kapadokya'da sis nedeniyle balon turları durduruldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan sis nedeniyle geçici süreyle ertelendi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T09:46+0300

2024-02-17T09:46+0300

2024-02-17T09:46+0300

yaşam

kapadokya

balon

sıcak hava balonu

nevşehir

sis

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Dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgi gösterdiği Kapadokya'daki sıcak hava balon turu elverişsiz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemedi.Balon turuna katılacak turistler ve sıcak hava balonlarının görevlileri gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanına geldi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce, hava koşullarının balon uçuşuna engel olduğu duyurusunun pilotlara online sistem üzerinden yapılmasının ardından alanda bekleyenler araçlarla ayrıldı.Sıcak hava balon pilotu Tolga Eke, gazetecilere, Kapadokya'da uygun hava şartlarında yılda ortalama 200 gün uçuş yapılabildiğini, uçuş iptallerinin çoğunlukla kış aylarında gerçekleştiğini belirtti.Kapadokya'da turizmin 12 ay sürdüğünü kaydeden Eke, "Bugün sis vardı, yer yer rüzgar da etkiliydi. Olumsuz hava koşullarından uçuşu iptal etmek durumunda kaldık. Balon uçuşlarını emniyetli şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Kış uçuşlarında da harika görüntüler oluşuyor. Herkesi Kapadokya'ya bekleriz." sözlerine yer verdi.Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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kapadokya, balon, sıcak hava balonu, nevşehir, sis