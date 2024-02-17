https://sputniknews.com.tr/20240217/israilin-gazzede-oldurdugu-bm-calisani-sayisi-158e-yukseldi--1080823687.html

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü BM çalışanı sayısı 158'e yükseldi

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü BM çalışanı sayısı 158'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Birleşmiş Milletler çalışanlarının sayısı 158'e çıktı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T11:54+0300

2024-02-17T11:54+0300

2024-02-17T11:54+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) UNRWA'ya yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik artırdığı hava saldırılarının güçlükle yapılan insani yardımı engellemesinden endişe duyulduğu belirtildi.İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ta nüfusun yaklaşık 1,5 milyon olduğu ve bu sayının 7 Ekim 2023 öncesinin yaklaşık 6 katı olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'ye ulaştırılan insani yardım tırları sayısının günlük 500 hedefinin çok altında kaldığı, Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların getirilmesinde ciddi zorlukların yaşandığı kaydedildi.Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 15 şubat itibarıyla 158'e yükseldiği bildirilen açıklamada, Han Yunus ve çevresinde son 3 haftadır yoğunlaşan çatışmaların can kaybının yanı sıra sivil altyapıyı tahrip ettiği vurgulandı.Saldırılarda UNRWA'nın Gazze'nin güneyindeki en büyük barınağı Han Yunus Eğitim Merkezi'nin de zarar gördüğü paylaşılan açıklamada, İsrail bombardımanının yerinden edilmiş Filistinlileri, aşırı kalabalığın yaşandığı Refah kentinde gitmeye zorladığı, Refah'a yönelik yoğunlaşan hava saldırıları yüzünden de bu kentten Gazze'nin orta kesimlerine yönelenlerin bulunduğu hatırlatıldı.İsrail, insani yardımın ulaştırılmasını engelliyorBM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine değinilen açıklamada, yıl başından bu yana BM insani yardım ortaklarının, Gazze Vadisi'nin kuzeyine (Gazze'nin orta ve kuzey bölgeleri) insani yardım ulaştırmak ve değerlendirme yapmak için 77 görev planladığını, İsrail'in bunların yalnızca 12'sini kolaylaştırdığı aktarıldı.İnsani yardımı kapsayan 77 girişimden, 14'ünün engellendiği, 39'unun erişimine izin verilmediği, 3'ünün kısmi olarak insani hedeflerine ulaştığı, 9'unun da BM kurumlarınca ertelendiği ifade edildi.

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israil, israil-filistin, bm, birleşmiş milletler (bm)