https://sputniknews.com.tr/20240217/irandan-iki-yeni-hava-savunma-sistemi-arman--ve-azerkhes-1080827025.html

İran'dan iki yeni hava savunma sistemi: 'Arman' ve 'Azerkheş'

İran'dan iki yeni hava savunma sistemi: 'Arman' ve 'Azerkheş'

Sputnik Türkiye

İran yerli üretimi olan "Arman" anti-balistik füze sistemi ve "Azerkheş" alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T13:48+0300

2024-02-17T13:48+0300

2024-02-17T13:48+0300

dünya

iran

hava savunma sistemi

azerkheş

arman

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İran Savunma Bakanlığı tarafından üretilen "Arman" ve "Azerkheş" hava savunma sistemleri, başkent Tahran'da İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle tanıtıldı.Arman adlı anti-balistik hava savunma sisteminin 120-180 kilometre mesafeden aynı anda 6 hedefe odaklanabildiği, Azerkheş adlı alçak irtifa hava savunma sisteminin ise 50 kilometrelik mesafede kara ve denizde 4 füze ateşleyebilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.İki yeni hava savunma sisteminin araç üzerine monte edilebildiği ve hızlı bir şekilde taşınabilmelerine imkan sağladığı için taktiksel avantaj sunduğu ifade edildi.İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Rıza Aştiyani hava savunma sistemlerinin tanıtımında yaptığı konuşmada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu savunma teçhizatları ve sistemleri üzerine bakanlığın çalıştığını ve araştırmalar yürüttüğünü belirtti. Aştiyani, "Savunma Bakanlığı'nın ürettiği Arman uzun menzilli hava savunma sistemi aynı anda 6 farklı hedefe ateş edebilme kapasitesine sahip. 3 dakika içerisinde hedefe odaklanıyor. Azerkheş alçak irtifa hava savunma sistemi ise ülke içerisindeki önemli ve stratejik merkezleri muhtemel İHA ve SİHA saldırılarına karşı koruyacak. Araç üzerine monte edilebilmesi, gece ve gündüz çalışabilmesi, 3 boyutlu radar sistemini kullanarak aktif hale gelmesi bu hava savunma sistemini düşman hedeflerine karşı daha hızlı ve etkili kılacak" ifadelerini kullandı.

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iran, hava savunma sistemi, azerkheş, arman