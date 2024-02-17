https://sputniknews.com.tr/20240217/ikinci-denemede-basardi-japonyanin-h3-roketi-uzaya-firlatildi-1080825622.html
İkinci denemede başardı: Japonya’nın H3 roketi uzaya fırlatıldı
İkinci denemede başardı: Japonya’nın H3 roketi uzaya fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Japonya Uzay Araştırma Ajansı, ilk fırlatma denemesi başarısızlıkla sonuçlanan H3 roketinin ikinci denemede başarıyla fırlatıldığını duyurdu. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T13:02+0300
2024-02-17T13:02+0300
2024-02-17T13:02+0300
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mitsubishi ile ortaklaşa geliştirdiği H3 roketinin ikinci fırlatma denemesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.Geçen yıl yapılan ilk denemede kendini imha etme talimatı verilen H3 roketinin geliştirilmiş ateşleme sistemine sahip versiyonunun yerel saatle 09.22’de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden havalandığı bildirildi. H3 roketinin, yörüngeye bir yapay uydu ile iki işlevsel mikro uydu taşıdığı aktarıldı.Fırlatma ertelenmiştiH3 roketinin ikinci kez fırlatılması Perşembe günü yapılması planlanmış, kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti. H3 roketinin ilk fırlatma denemesi 7 Mart 2023 saat 10.37'de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilmiş, fırlatılan roketin ikinci aşama motorunun çalışmadığının anlaşılması üzerine 10.52 sıralarında rokete kendini imha etme talimatı verildiği açıklanmıştı.
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japonya, japonya uzay ajansı, roket
japonya, japonya uzay ajansı, roket
İkinci denemede başardı: Japonya’nın H3 roketi uzaya fırlatıldı
Japonya Uzay Araştırma Ajansı, ilk fırlatma denemesi başarısızlıkla sonuçlanan H3 roketinin ikinci denemede başarıyla fırlatıldığını duyurdu.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mitsubishi ile ortaklaşa geliştirdiği H3 roketinin ikinci fırlatma denemesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Geçen yıl yapılan ilk denemede kendini imha etme talimatı verilen H3 roketinin geliştirilmiş ateşleme sistemine sahip versiyonunun yerel saatle 09.22’de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden havalandığı bildirildi. H3 roketinin, yörüngeye bir yapay uydu ile iki işlevsel mikro uydu taşıdığı aktarıldı.
H3 roketinin ikinci kez fırlatılması Perşembe günü yapılması planlanmış, kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti. H3 roketinin ilk fırlatma denemesi 7 Mart 2023 saat 10.37'de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilmiş, fırlatılan roketin ikinci aşama motorunun çalışmadığının anlaşılması üzerine 10.52 sıralarında rokete kendini imha etme talimatı verildiği açıklanmıştı.