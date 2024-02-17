https://sputniknews.com.tr/20240217/husiler-kizildenizde-ingiliz-petrol-gemisini-hedef-aldiklarini-duyurdu--1080823319.html
Husiler Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu
Husiler Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir petrol gemisini hedef aldıklarını bildirdi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T11:40+0300
2024-02-17T11:40+0300
2024-02-17T11:40+0300
dünya
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husiler
ingiliz
kızıldeniz
petrol
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Husiler, Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, "Kızıldeniz'de çok sayıda uygun deniz füzesiyle İngiliz petrol gemisi POLLUX'u vurduklarını" belirtti.Seri: Hedef alınan petrol gemisinin isabet aldıSaldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetti.Öte yandan, İngiltere tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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husi, husiler, ingiliz, kızıldeniz, petrol
husi, husiler, ingiliz, kızıldeniz, petrol
Husiler Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir petrol gemisini hedef aldıklarını bildirdi.
Husiler, Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, "Kızıldeniz'de çok sayıda uygun deniz füzesiyle İngiliz petrol gemisi POLLUX'u vurduklarını" belirtti.
Seri: Hedef alınan petrol gemisinin isabet aldı
Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan, İngiltere tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.