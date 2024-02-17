https://sputniknews.com.tr/20240217/husiler-kizildenizde-ingiliz-petrol-gemisini-hedef-aldiklarini-duyurdu--1080823319.html

Husiler Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu

Husiler Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir petrol gemisini hedef aldıklarını bildirdi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T11:40+0300

2024-02-17T11:40+0300

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ingiliz

kızıldeniz

petrol

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Husiler, Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, "Kızıldeniz'de çok sayıda uygun deniz füzesiyle İngiliz petrol gemisi POLLUX'u vurduklarını" belirtti.Seri: Hedef alınan petrol gemisinin isabet aldıSaldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetti.Öte yandan, İngiltere tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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husi, husiler, ingiliz, kızıldeniz, petrol