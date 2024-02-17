https://sputniknews.com.tr/20240217/gelecek-partisi-ve-saadet-partisi-31-martta-ankarada-destekleyecegi-ismi-acikladi-1080824964.html
Saadet Partisi'nden 31 Mart'ta Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceği iddialarına yalanlama
Saadet Partisi'nden 31 Mart'ta Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceği iddialarına yalanlama
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Gelecek Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini bildirirken Saadet Partisi... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T12:47+0300
2024-02-17T12:47+0300
2024-02-17T14:19+0300
türkiye
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
mansur yavaş
ankara
saadet partisi
gelecek partisi
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Gelecek Partisi, Başkent'in mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde destekleme kararı aldı.Saadet Partisi'nin Ankara'da Yavaş'ı destekleyeceği iddialarına ise partiden yalanlama geldi.CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı destekleme kararına ilişkin Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, ''5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz'' sözleriyle kararını bildirdi.31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partilerin seçimdeki yol haritası tamamlanıyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş X'deki sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nin destekleme açıklaması sonrası gönderi paylaştı:
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31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, mansur yavaş, ankara, saadet partisi, gelecek partisi
31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, mansur yavaş, ankara, saadet partisi, gelecek partisi
Saadet Partisi'nden 31 Mart'ta Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceği iddialarına yalanlama
12:47 17.02.2024 (güncellendi: 14:19 17.02.2024)
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Gelecek Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini bildirirken Saadet Partisi Yavaş'ı destekleyeceği iddialarını yalanladı.
Gelecek Partisi, Başkent'in mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde destekleme kararı aldı.
Saadet Partisi'nin Ankara'da Yavaş'ı destekleyeceği iddialarına ise partiden yalanlama geldi.
CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı destekleme kararına ilişkin Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, ''5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz'' sözleriyle kararını bildirdi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partilerin seçimdeki yol haritası tamamlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş X'deki sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nin destekleme açıklaması sonrası gönderi paylaştı: