Saadet Partisi'nden 31 Mart'ta Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceği iddialarına yalanlama

Yerel seçimde bizi destekleme kararı alan Gelecek Partisi'ne teşekkürlerimi sunuyorum.



Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'mıza layık olmak için şeffaflıkla ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. @Ahmet_Davutoglu @GelecekPartiTR pic.twitter.com/lyxd0Fjejk