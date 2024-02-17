https://sputniknews.com.tr/20240217/cakmak-gaziyla-saka-yapmak-isterken-arkadasinin-kafasini-yakti-1080832054.html
Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı
Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de, şaka yapmak isteyen bir genç, arkadaşını çakmak gazıyla yaktı. Kafası alev alan genç panik yaşadı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T16:29+0300
2024-02-17T16:29+0300
2024-02-17T16:29+0300
yaşam
video
çakmak gazı
istanbul
küçükçekmece
bakkal
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İstannbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bakkalda yaşanan olayda mahalledeki bakkalda çalışan kişi alışverişe gelen arkadaşına şaka yapmak istedi. Şaka yapmak isteyen şahıs müşteriler gittikten sonra bardağa çakmak gazını doldurdu ardından arkadaşının kafasına döküp çakmakla yaktıBaşı bir anda alev alan genç, müdahale ederek yanmaktan son anda kurtuldu.Çakmak gazını arkadaşının kafasında yakan kişi ise panikleyip olay yerinen kaçtı.Olayı anlatan bakkal sahibi “Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Bir de çakmak gazı bardağı boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum kaçtım. Daha yüz yüze gelmedim” dedi.
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Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı
Sputnik Türkiye
Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı
2024-02-17T16:29+0300
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video, çakmak gazı, istanbul, küçükçekmece, bakkal, видео
video, çakmak gazı, istanbul, küçükçekmece, bakkal, видео
Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı
İstanbul Küçükçekmece'de, şaka yapmak isteyen bir genç, arkadaşını çakmak gazıyla yaktı. Kafası alev alan genç panik yaşadı.
İstannbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bakkalda yaşanan olayda mahalledeki bakkalda çalışan kişi alışverişe gelen arkadaşına şaka yapmak istedi. Şaka yapmak isteyen şahıs müşteriler gittikten sonra bardağa çakmak gazını doldurdu ardından arkadaşının kafasına döküp çakmakla yaktı
Başı bir anda alev alan genç, müdahale ederek yanmaktan son anda kurtuldu.
Çakmak gazını arkadaşının kafasında yakan kişi ise panikleyip olay yerinen kaçtı.
Olayı anlatan bakkal sahibi “Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Bir de çakmak gazı bardağı boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum kaçtım. Daha yüz yüze gelmedim” dedi.