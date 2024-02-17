https://sputniknews.com.tr/20240217/cakmak-gaziyla-saka-yapmak-isterken-arkadasinin-kafasini-yakti-1080832054.html

Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı

Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de, şaka yapmak isteyen bir genç, arkadaşını çakmak gazıyla yaktı. Kafası alev alan genç panik yaşadı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T16:29+0300

2024-02-17T16:29+0300

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yaşam

video

çakmak gazı

istanbul

küçükçekmece

bakkal

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İstannbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bakkalda yaşanan olayda mahalledeki bakkalda çalışan kişi alışverişe gelen arkadaşına şaka yapmak istedi. Şaka yapmak isteyen şahıs müşteriler gittikten sonra bardağa çakmak gazını doldurdu ardından arkadaşının kafasına döküp çakmakla yaktıBaşı bir anda alev alan genç, müdahale ederek yanmaktan son anda kurtuldu.Çakmak gazını arkadaşının kafasında yakan kişi ise panikleyip olay yerinen kaçtı.Olayı anlatan bakkal sahibi “Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Bir de çakmak gazı bardağı boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum kaçtım. Daha yüz yüze gelmedim” dedi.

istanbul

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Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı Sputnik Türkiye Çakmak gazıyla şaka yapmak isterken arkadaşının kafasını yaktı 2024-02-17T16:29+0300 true PT0M53S

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Sputnik Türkiye

video, çakmak gazı, istanbul, küçükçekmece, bakkal, видео