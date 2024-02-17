https://sputniknews.com.tr/20240217/bir-bucuk-ay-once-kamyon-carpan-evin-bu-kez-ikinci-katina-tir-carpti-1080829652.html

Bir buçuk ay önce kamyon çarpan evin bu kez ikinci katına TIR çarptı

Bir buçuk ay önce kamyon çarpan evin bu kez ikinci katına TIR çarptı

Sputnik Türkiye

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tırın evin ikinci katına çarpmasıyla meydana gelen kaza anı görüntülendi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T15:22+0300

2024-02-17T15:22+0300

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45 gün önce kamyonun çarptığı eve bu kez 10 metre yükseklikten TIR çarparak evin ikinci katına girdi. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Kazada meşrubat yüklü TIR, frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına çarptı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonuna yansıdı.Meşrubat yüklü tırın frenlerinde meydana gelen arıza sonucunda yokuştan süratli inmesiyle 10 metre yükseklikten uçarak Fırtına ailesine ait evin 2. katına çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.Öte yandan, bir önceki kaza 45 gün önce gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.

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Bir buçuk ay önce kamyon çarpan evin bu kez ikinci katına TIR çarptı Sputnik Türkiye Bir buçuk ay önce kamyon çarpan evin bu kez ikinci katına TIR çarptı 2024-02-17T15:22+0300 true PT0M53S

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Sputnik Türkiye

video, sivas, tir, kaza, видео