https://sputniknews.com.tr/20240217/bakan-yerlikaya-tum-dunya-diyor-ki-dunyanin-en-buyuk-konut-seferberligini-gerceklestiriyorsunuz-1080834378.html

Bakan Yerlikaya: Tüm dünya diyor ki 'Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyorsunuz'

Bakan Yerlikaya: Tüm dünya diyor ki 'Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyorsunuz'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Tüm dünya diyor ki 'Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyorsunuz.' Gerçekleştiriyoruz tabii ki. Hedefimiz 2 ay... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T19:21+0300

2024-02-17T19:21+0300

2024-02-17T19:21+0300

türkiye

ali yerlikaya

elazığ

deprem

konut

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bakan Yerlikaya, 6 Şubat'taki acı günlerden sonra dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirtti."Asrın felaketi"ni hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, "Devletimiz, aziz milletimiz ve Malatya'mız el ele verdik. Her zorluğu birlikte aştık. Hamdolsun işte bugün de bu zorluklardan birini daha aşıyoruz. Malatya'da, siz kardeşlerimizle birlikte deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini şükürler olsun gerçekleştiriyoruz. Sizleri, depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmaya hiç şüpheniz olmasın devam ediyoruz" diye konuştu.Her zaman depremzedelerin yanında olduklarını aktaran Yerlikaya, depremde kaybettikleri vatandaşları ve enkazda kalan hayalleri hiç unutmadıklarını ifade etti.Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:Malatya'yı daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:İçişleri Bakanı Yerlikaya, daha sonra kurada ismi çıkan hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

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