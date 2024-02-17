https://sputniknews.com.tr/20240217/ayni-noktada-5-gun-mahsur-kalan-keci-kurtarildi-1080835241.html

Aynı noktada 5 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı

Aynı noktada 5 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Batman'ın Beşiri ilçesinde sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T19:45+0300

2024-02-17T19:45+0300

2024-02-17T19:45+0300

yaşam

batman

keçi

afad

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Kira Dağı’nda sarp kayalığa inen bir keçi bir daha çıkamadı. 5 gün boyunca sarp kayalıkta mahsur kalan keçisini kendi imkanları ile kurtaramayan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD personeli iple inerek 1 saatlik çalışma sonrası keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

https://sputniknews.com.tr/20240217/cakmak-gaziyla-saka-yapmak-isterken-arkadasinin-kafasini-yakti-1080832054.html

batman

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batman, keçi, afad