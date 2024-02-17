https://sputniknews.com.tr/20240217/ayni-noktada-5-gun-mahsur-kalan-keci-kurtarildi-1080835241.html
Aynı noktada 5 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı
Aynı noktada 5 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Batman'ın Beşiri ilçesinde sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T19:45+0300
2024-02-17T19:45+0300
2024-02-17T19:45+0300
yaşam
batman
keçi
afad
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/11/1080834931_0:296:1080:904_1920x0_80_0_0_c0d52ca55bc684e6801a6a38511b742a.jpg
Kira Dağı’nda sarp kayalığa inen bir keçi bir daha çıkamadı. 5 gün boyunca sarp kayalıkta mahsur kalan keçisini kendi imkanları ile kurtaramayan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD personeli iple inerek 1 saatlik çalışma sonrası keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
https://sputniknews.com.tr/20240217/cakmak-gaziyla-saka-yapmak-isterken-arkadasinin-kafasini-yakti-1080832054.html
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/11/1080834931_0:195:1080:1005_1920x0_80_0_0_d321985b5a3035bb41d379bac49ea3b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
batman, keçi, afad
Aynı noktada 5 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı
Batman'ın Beşiri ilçesinde sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kira Dağı’nda sarp kayalığa inen bir keçi bir daha çıkamadı. 5 gün boyunca sarp kayalıkta mahsur kalan keçisini kendi imkanları ile kurtaramayan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen AFAD personeli iple inerek 1 saatlik çalışma sonrası keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.