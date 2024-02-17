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Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş: 'Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğiz'
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş: 'Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Nesrin Baş, "Her zaman Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğiz" dedi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T10:29+0300
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Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Rumen rakibi Alexandra Anghel'i 5-1 mağlup eden Nesrin Baş, altın madalyanın sahibi oldu.Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Nesrin Baş, “Gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Çok çalıştık, çok emek verdik bugünlere gelmek için. Her zaman hayalini kurdum. Hayal ettim ve başardım. Çok mutlu ve gururluyum. Hedefim her zaman İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak. Bu genç yaşımda bir de bir ilki başardım. Her zaman Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğiz. Beni bugünlere getiren hocalarıma, özellikle aileme çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. Ev sahibi ile karşılaşmak zordu. Baskı çoktu. Biz inandık başardık. İnşallah daha güzel başarılara adım adım gideceğim" sözlerine yer verdi.
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avrupa güreş şampiyonası, altın madalya, türk kadını, nesrin baş
avrupa güreş şampiyonası, altın madalya, türk kadını, nesrin baş

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş: 'Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğiz'

10:29 17.02.2024
© İHANesrin Baş
Nesrin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2024
© İHA
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Nesrin Baş, "Her zaman Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Rumen rakibi Alexandra Anghel'i 5-1 mağlup eden Nesrin Baş, altın madalyanın sahibi oldu.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Nesrin Baş, “Gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Çok çalıştık, çok emek verdik bugünlere gelmek için. Her zaman hayalini kurdum. Hayal ettim ve başardım. Çok mutlu ve gururluyum. Hedefim her zaman İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak. Bu genç yaşımda bir de bir ilki başardım. Her zaman Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğiz. Beni bugünlere getiren hocalarıma, özellikle aileme çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. Ev sahibi ile karşılaşmak zordu. Baskı çoktu. Biz inandık başardık. İnşallah daha güzel başarılara adım adım gideceğim" sözlerine yer verdi.
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