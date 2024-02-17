AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: 'Bu şehrin marka değerini artırmanın dışında bir işimiz olmayacak'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Meclis Üyeleri ile kahvaltı programı ve plaket töreninde bir araya geldi. Kurum’a AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti.



İstanbul’un trafik çilesinin çözülmesi için Büyükşehir Belediyesi meclisi tarafından onaylanan kredilerin algıya harcandığını ifade eden Kurun, “Milletimiz yeni kavşak yeni yol yeni tünel yeni metro hattı beklerken bir de bakıyorsunuz ki o paralar mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının kaygısı için algıya harcanıyor.” diyerek sözlerine devam etti. İstanbul’da metro gitmeyen tek bir ilçe bırakmayacaklarının altını çizen Kurum, “ ’Sonuçsuz Belediyecilik’ bitecek; ‘Sorunsuz Belediyecilik’ başlayacak.” dedi.



İstanbul’un yönetimi için önlerindeki hedeflerden söz eden Kurum, “Önümüzde hedefler zinciri var. Bu zincirin ilk halkası, milletimizin gönlüne girerek, İstanbullu kardeşlerimizin kalplerini fethederek 31 Mart’taki seçim gecesinden zaferle çıkmak. Asıl hedef işte ondan sonra başlıyor. Ondan sonra işimiz gücümüz İstanbul olacak. Sadece ve sadece İstanbul olacak. İstanbul dışında, İstanbul’un yeniden ihyası dışında, bu şehrin marka değerini artırmanın dışında bir işimiz olmayacak. Zamanımız, nefesimiz İstanbul olacak, yüreklerimiz İstanbul için çarpacak, sizinle beraber tek yürek, tek vücut olarak, topyekûn İstanbul için eser ve hizmetler üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.