AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama: Havadan ve karadan sürekli taranıyor

"210 bin metrekarelik alan 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."