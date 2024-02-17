https://sputniknews.com.tr/20240217/afaddan-ilicteki-kurtarma-calismalarina-iliskin-aciklama-havadan-ve-karadan-surekli-taraniyor-1080834008.html
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama: Havadan ve karadan sürekli taranıyor
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama: Havadan ve karadan sürekli taranıyor
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T18:21+0300
2024-02-17T18:21+0300
2024-02-17T18:21+0300
türkiye
erzincan
toprak kayması
maden
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AFAD'dan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç'teki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240217/istanbul-universitesinden-toprak-kaymasina-iliskin-on-inceleme-raporu-20-milyon-160-bin-metrekup-1080832226.html
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erzincan, toprak kayması, maden
erzincan, toprak kayması, maden
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama: Havadan ve karadan sürekli taranıyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç'teki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:
"210 bin metrekarelik alan 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."