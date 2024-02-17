https://sputniknews.com.tr/20240217/afad-duyurdu-muglada-36-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1080837133.html
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde depremin ardından Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T21:57+0300
2024-02-17T21:57+0300
2024-02-17T22:31+0300
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malatya
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AFAD'dan peş peşe deprem açıklamaları geldi. Malatya'da saat 21.57'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kayda geçerken, Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.47'de yaşanan deprem 28.59 kilometre derinlikte yaşandı. Malatya Darende'deki depremin derinliği ise 11.94 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240215/altin-madeni-fay-uzerinde-kurulu-fay-65-buyuklugunde-deprem-yaratabilir-1080766045.html
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deprem, muğla, son dakika, malatya
deprem, muğla, son dakika, malatya
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
21:57 17.02.2024 (güncellendi: 22:31 17.02.2024)
AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde depremin ardından Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan peş peşe deprem açıklamaları geldi. Malatya'da saat 21.57'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kayda geçerken, Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.47'de yaşanan deprem 28.59 kilometre derinlikte yaşandı. Malatya Darende'deki depremin derinliği ise 11.94 kilometre olarak ölçüldü.