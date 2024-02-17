Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan peş peşe deprem açıklamaları geldi. Malatya'da saat 21.57'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kayda geçerken, Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.47'de yaşanan deprem 28.59 kilometre derinlikte yaşandı. Malatya Darende'deki depremin derinliği ise 11.94 kilometre olarak ölçüldü.