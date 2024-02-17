https://sputniknews.com.tr/20240217/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-azaldi-1080820628.html
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Sputnik Türkiye
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, azalarak 497'ye düştü. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T09:31+0300
2024-02-17T09:31+0300
2024-02-17T09:31+0300
dünya
petrol
abd
varil
sondaj
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Şubat tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 497 oldu.Perşembe gününü 82,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,47 dolar seviyesinde tamamladı.Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,19 dolar düzeyinde kapattı.WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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petrol, abd, varil, sondaj
petrol, abd, varil, sondaj
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, azalarak 497'ye düştü.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Şubat tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 497 oldu.
Perşembe gününü 82,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,47 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,19 dolar düzeyinde kapattı.
WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı.