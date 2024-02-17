https://sputniknews.com.tr/20240217/abd-basini-biden-yonetimi-israile-silah-gondermeye-hazirlaniyor-1080826689.html

ABD basını: Biden yönetimi İsrail'e silah göndermeye hazırlanıyor

ABD basını: Biden yönetimi İsrail'e silah göndermeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal gazetesinin muhtelif kaynaklara dayandırdığı bir haberde ABD'nin İsrail'e silah ve cephane sevkiyatına hazırlandığı öne sürüldü. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T13:40+0300

2024-02-17T13:40+0300

2024-02-17T13:40+0300

israil- filistin çatışması

abd

joe biden

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

silah

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080665218_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_15abd30a189ac65cada0799947e95c86.jpg

The Wall Street Journal gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'de ateşkes çağrısı yapmasına rağmen İsrail'e teçhizat da dahil olmak üzere silah sevkiyatı yapmaya hazırlandığı belirtildi.Gazetenin kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Biden yönetimi, ABD'nin Gazze'de ateşkes için baskı yapmasına rağmen İsrail'e askeri cephaneliğine eklemesi için teçhizat ve diğer silahları göndermeye hazırlanıyor" denildi.Kaynakların belirttiğine göre ABD'nin İsrail'e yüksek miktarda silah ve mühimmat tedarik etmek istediği ifade edildi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya kalan rehinelerin geri çekilmesi için Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes uygulanması gerektiğini belirttiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240212/biden-cips-paketlerinin-kuculmesinden-sikayetci-amerikan-halki-enayi-yerine-konmaktan-bikti-1080666160.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, silah, sevkiyat