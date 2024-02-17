https://sputniknews.com.tr/20240217/abd-basini-biden-yonetimi-israile-silah-gondermeye-hazirlaniyor-1080826689.html
ABD basını: Biden yönetimi İsrail'e silah göndermeye hazırlanıyor
ABD basını: Biden yönetimi İsrail'e silah göndermeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
The Wall Street Journal gazetesinin muhtelif kaynaklara dayandırdığı bir haberde ABD'nin İsrail'e silah ve cephane sevkiyatına hazırlandığı öne sürüldü. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T13:40+0300
2024-02-17T13:40+0300
2024-02-17T13:40+0300
israil- filistin çatışması
abd
joe biden
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
silah
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080665218_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_15abd30a189ac65cada0799947e95c86.jpg
The Wall Street Journal gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'de ateşkes çağrısı yapmasına rağmen İsrail'e teçhizat da dahil olmak üzere silah sevkiyatı yapmaya hazırlandığı belirtildi.Gazetenin kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Biden yönetimi, ABD'nin Gazze'de ateşkes için baskı yapmasına rağmen İsrail'e askeri cephaneliğine eklemesi için teçhizat ve diğer silahları göndermeye hazırlanıyor" denildi.Kaynakların belirttiğine göre ABD'nin İsrail'e yüksek miktarda silah ve mühimmat tedarik etmek istediği ifade edildi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya kalan rehinelerin geri çekilmesi için Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes uygulanması gerektiğini belirttiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240212/biden-cips-paketlerinin-kuculmesinden-sikayetci-amerikan-halki-enayi-yerine-konmaktan-bikti-1080666160.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080665218_116:0:764:486_1920x0_80_0_0_d93b8155760e5a6e79d95ae94f3dc780.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, silah, sevkiyat
abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, silah, sevkiyat
ABD basını: Biden yönetimi İsrail'e silah göndermeye hazırlanıyor
The Wall Street Journal gazetesinin muhtelif kaynaklara dayandırdığı bir haberde ABD'nin İsrail'e silah ve cephane sevkiyatına hazırlandığı öne sürüldü.
The Wall Street Journal gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'de ateşkes çağrısı yapmasına rağmen İsrail'e teçhizat da dahil olmak üzere silah sevkiyatı yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Gazetenin kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Biden yönetimi, ABD'nin Gazze'de ateşkes için baskı yapmasına rağmen İsrail'e askeri cephaneliğine eklemesi için teçhizat ve diğer silahları göndermeye hazırlanıyor" denildi.
Kaynakların belirttiğine göre ABD'nin İsrail'e yüksek miktarda silah ve mühimmat tedarik etmek istediği ifade edildi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya kalan rehinelerin geri çekilmesi için Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes uygulanması gerektiğini belirttiğini söylemişti.